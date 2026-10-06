घर पर मिलेगा थिएटर जैसा मजा! 120 इंच तक की बड़ी स्क्रीन बनाएगा ये नया प्रोजेक्टर, Google TV का भी सपोर्ट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी अपने घर पर बड़ी स्क्रीन में फिल्में और वेब सीरीज देखना चाहते हैं तो Lumio ने आपके लिए अपना नया Arc 7 (2026) प्रोजेक्टर लॉन्च कर दिया है। जी हां, ये कंपनी के पिछले साल लॉन्च हुए Arc 7 का अपग्रेडेड मॉडल बताया जा रहा है। नए प्रोजेक्टर में ज्यादा ब्राइटनेस के साथ साथ बेहतर कॉन्ट्रास्ट और ज्यादा कलर कवरेज देखने को मिल रहा है। कंपनी ने प्रोजेक्टर में Google TV बेस्ड स्मार्ट फीचर्स भी ऑफर किए हैं। चलिए पहले इसकी कीमत जान लेते हैं...

Lumio Arc 7 (2026) की कीमत कीमत की बात करें तो भारत में Lumio Arc 7 (2026) की कीमत 34,999 रुपये है। जबकि इसकी सेल 8 अक्टूबर 2026 से शुरू हो रही है। आप चाहें तो इस प्रोजेक्टर को Lumio Store के अलावा Amazon और Flipkart से भी खरीद सकते हैं। प्रोजेक्टर के साथ एक साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी भी मिल रही है। आफ्टर-सेल्स सपोर्ट के लिए देशभर में 300 से ज्यादा सर्विस सेंटर भी हैं।

Lumio Arc 7 (2026) के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो Lumio Arc 7 (2026) में 1080p की नेटिव रिजॉल्यूशन मिल रहा है और ये प्रोजेक्टर 120 इंच तक की स्क्रीन बना सकता है। प्रोजेक्टर में कंपनी का Arc Light Engine 2 मिल रहा है, जो पूरी तरह सील्ड है।

प्रोजेक्टर के अंदर धूल जाने की संभावना भी कम है। साथ ही इसमें 500 ANSI लुमेन ब्राइटनेस मिल रही है। कंपनी का कहना है कि ये पिछले मॉडल की तुलना में कॉन्ट्रास्ट में 15 परसेंट बेहतर है और DCI-P3 कलर कवरेज भी 10 परसेंट ज्यादा है।

ज्यादा स्टोरेज और Google TV सपोर्ट इस नए प्रोजेक्टर में 32GB इंटरनल स्टोरेज मिल रही है, जो पुराने मॉडल के मुकाबले दोगुना ज्यादा स्टोरेज है। ये Android 14 पर बेस्ड Google TV पर रन करता है। साथ ही इस प्रोजेक्टर में आपको Netflix और Google TV का सपोर्ट भी मिल रहा है। इतना ही नहीं इसमें Gemini on Google TV भी आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा है।

ऑटोफोकस के साथ ऑटो कीस्टोन भी प्रोजेक्टर में TOF ऑटोफोकस और STR8 ऑटो-कीस्टोन करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि ये फीचर स्क्रीन को सही शेप में सेट करने में मदद करता है। प्रोजेक्टर में ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस भी मिल रहा है, जिससे सामने कोई चीज आने पर प्रोजेक्शन को आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है।