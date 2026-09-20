बैक पैनल पर मिनी डिस्प्ले और 6,000mAh बैटरी, कल भारत में लॉन्च होगा ये नया 5G फोन; 50MP कैमरा भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Lava Virat Curve कल यानी 21 सितंबर को भारत में लॉन्च किया जाएगा। ये नया हैंडसेट कंपनी की नई 'Virat' लाइनअप में चौथे मॉडल के तौर पर आएगा, जो Lava Virat V1 4G, Lava Virat V1 5G और Lava Virat V1 Pro 5G में शामिल होगा। इसके अलावा, इस टेक कंपनी ने पहले ही आने वाले Lava Virat Curve के डिजाइन, कलर ऑप्शन्स, मेन स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स का खुलासा कर दिया है। ये हैंडसेट भारत में दो कलर ऑप्शन्स में पेश किया जाएगा। ये MediaTek Dimensity 7000 सीरीज चिपसेट से लैस होगा। फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप भी मिलेगा।

Lava Virat Curve का भारत में लॉन्च 21 सितंबर को होगा लॉन्च नए Lava स्मार्टफोन के लिए कुछ दिन पहले एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है, जिससे ये कन्फर्म हो गया है कि Lava Virat Curve कल यानी 21 सितंबर को दोपहर 12:00 बजे (IST) भारत में लॉन्च होगा। ये नया स्मार्टफोन देश में Flipkart के जरिए सेल के लिए उपलब्ध होगा। इसके अलावा, भारत में इसकी बिक्री Heritage Indigo और Makrana Ivory नाम के दो कलर ऑप्शन्स में होना तय है।

डिजाइन के मामले में, Lava Virat Curve में आगे और पीछे दोनों तरफ कर्व्ड पैनल्स मिलेंगे। रियर पैनल पर वीगन लेदर फिनिश दी जाएगी, जिसमें पैनल के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल रखा गया है। पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल्स फोन के राइट साइड होंगे, जबकि लेफ्ट साइड को पूरी तरह खाली रखा गया है। Lava Virat Curve के बॉटम में USB Type-C पोर्ट, स्पीकर ग्रिल और सिम ट्रे दी जाएगी। कंपनी का दावा है कि ये हैंडसेट डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिएIP64-रेटेड है।

इसके अलावा, Lava Virat Curve के रियर कैमरा आइलैंड में डुअल रियर कैमरा सिस्टम और LED फ्लैश के साथ एक सेकेंडरी 'Mini Display' भी मिलेगा। ये मिनी डिस्प्ले Lava का लोगो, वॉल्यूम लेवल, बैटरी पर्सेंटेज, इमोजी, समय, कस्टम मैसेज या नोटिफिकेशन्स दिखाने में कैपेबल होगा। ये फोन Android 16 के साथ आएगा और कंपनी दो साल के OS अपग्रेड्स और तीन साल के सिक्योरिटी अपडेट्स का वादा कर रही है।

स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स की बात करें तो, Lava Virat Curve के बैक में Sony IMX752 सेंसर, f/1.8 अपर्चर, 10x डिजिटल जूम और 79-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया जाएगा। ये फोन 2K/30 fps तक वीडियो रिकॉर्ड करने में कैपेबल होगा। Lava Virat Curve में 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6,000mAh की बैटरी मिलेगी। इसके अलावा, ये ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 7100 प्रोसेसर, 6GB रैम और 128GB ऑनबोर्ड स्टोरेज से लैस होगा।