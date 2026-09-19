7000mAh बैटरी और 48MP कैमरे वाला नया 5G फोन भारत में लॉन्च, कीमत 15,999 रुपये; MediaTek प्रोसेसर भी
Ai+ ने अपने टीजर्स के बाद ऑफिशियली नया स्मार्टफोन Ai+ Nova 2 Power 5G भारत में लॉन्च कर दिया है। आइए देखते हैं इसके फीचर्स।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Ai+ ने टीजर्स के बाद आखिरकार अपनी Nova 2 सीरीज में कंपनी का लेटेस्ट स्मार्टफोन Nova 2 Power 5G आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। इसमें पंच-होल के अंदर 13MP कैमरे के साथ 6.75-इंच का HD+ 120Hz LCD डिस्प्ले दिया गया है और ये 8GB तक रैम के साथ Dimensity 7100 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर से लैस है।
ये फोन Android 16 पर बेस्ड NxtQuantum OS पर चलता है। इसमें 48MP का रियर कैमरा और 8MP का सेकेंडरी अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है। फोन डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP65 रेटिंग मिली है। इसमें 7,000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो 33W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
कीमत और उपलब्धता
Ai+ Nova 2 Power 5G ब्लू फ्यूजन, ब्लू गोल्ड फ्यूजन, डीप पर्पल, मिडनाइट ब्लैक और ओशन ग्रीन कलर्स में आता है। इसके 6GB + 128GB वेरिएंट की कीमत 16,699 रुपये और 8GB + 128GB वेरिएंट की कीमत 17,999 रुपये रखी गई है। इसकी बिक्री Flipkart पर 24 सितंबर को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी।
लॉन्च ऑफर
लॉन्च ऑफर के हिस्से के रूप में Ai+ Nova 2 Power 5G शुरुआती कीमत 15,999 रुपये में उपलब्ध होगा।
Ai+ Nova 2 Power 5G के स्पेसिफिकेशन्स
- डिस्प्ले: 120Hz रिफ्रेश रेट और 450 निट्स तक की HBM ब्राइटनेस के साथ 6.75-इंच (720×1600 पिक्सल) HD+ IPS LCD स्क्रीन
- प्रोसेसर: Mali-G610 GPU के साथ 2.4GHz तक क्लॉक स्पीड वाला ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 7100 6nm प्रोसेसर
- रैम और स्टोरेज: 6GB / 8GB रैम, 128GB स्टोरेज (microSD कार्ड के जरिए स्टोरेज 1TB तक बढ़ाने की सुविधा)
- सिम: डुअल सिम (नैनो + नैनो + माइक्रोएसडी)
- सॉफ्टवेयर: Android 16 के साथ nxtQ OS
- रियर कैमरा: Sony IMX582 सेंसर और f/1.8 अपर्चर वाला 48MP प्राइमरी रियर कैमरा, f/2.2 अपर्चर वाला 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा, LED फ्लैश, 2K 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट
- फ्रंट कैमरा: f/2.0 अपर्चर वाला 13MP सेल्फी कैमरा, 2K 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग
- सिक्योरिटी: साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर
- ऑडियो: 3.5mm ऑडियो जैक, FM रेडियो
- वजन: 222 ग्राम
- ड्यूरेबिलिटी: डस्ट और स्प्लैश रेसिस्टेंट (IP65 रेटिंग)
- कनेक्टिविटी: 5G SA/NSA, डुअल 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C
- बैटरी: 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7,000mAh (टिपिकल) बैटरी
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