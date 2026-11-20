टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Lava Smart 4 Pro स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी के लावा स्मार्ट 4 सीरीज का तीसरा मॉडल है। इससे पहले कंपनी Lava Smart 4 और Lava Smart 4 Plus को लॉन्च कर चुका है। Lava Smart 4 Pro में कंपनी ने स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल दिया है। इस फोन में कंपनी ने ऑक्टा-कोर Unisoc चिपसेट और 7,000mAh की बैटरी दी गई है।

Lava Smart 4 Pro की कीमत Lava Smart 4 Pro स्मार्टफोन में 4जीबी की रैम और 64 जीबी की स्टोरेज दी गई है, जिसे 10,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है। यह फोन लावा के ऑफलाइन रिटेल चैनल में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। लावा के दूसरे स्मार्टफोन की तरह कंपनी इस पर भी फ्री डोरस्टेप सर्विस ऑफर करेगी। Lava Smart 4 Pro को दो कलर ऑप्शन Konark Gold और Neelam Blue में लॉन्च किया गया है।

Lava Smart 4 Pro के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Lava Smart 4 Pro स्मार्टफोन में डुअल सिम के साथ लाया गया है। इस फोन को Android 16 के साथ लाया गया है। Lava Smart 4 सीरीज में 6.75-इंच की HD+ (720 x 1,570 पिक्सल) LCD टचस्क्रीन दी गई है। इसका रिफ्रेश रेट 90Hz तक है। लावा का यह फोन ड्रॉप और शॉक रेजिस्टेंस के लिए MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ आता है।

Lava Smart 4 Pro स्मार्टफोन में ऑक्टा-कोर Unisoc T610 चिपसेट दिया गया है। यह प्रोसेसर 12nm प्रोसेस पर बना है। इसमें 6 एफिसिएंसी कोर और 2 परफॉर्मेंस कोर दिए गए हैं। इस प्रोसेसर की पीक क्लॉक स्पीड 1.8GHz तक की है। इस फोन में 4GB की रैम के साथ 4 जीबी तक वर्चुअल रैम का सपोर्ट दिया गया है। फोन में 64GB की ऑनबोर्ड स्टोरेज दी गई है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से 512GB तक बढ़ा सकते हैं।