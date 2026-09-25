6000mAh बैटरी और 120Hz डिस्प्ले वाला नया 5G फोन, कीमत 13,999 रुपये; कल शुरू होगी सेल

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Lava ने पिछले हफ्ते अपने Bold स्मार्टफोन लाइनअप में नए एडिशन के तौर पर भारत में Bold N4 Pro 5G लॉन्च किया था। ये हैंडसेट Lava Bold N4 Lite के बाद आया है, जिसे इस साल अगस्त में देश में लॉन्च किया गया था और ये बड़ी बैटरी, 5G कनेक्टिविटी और अपग्रेडेड हार्डवेयर लेकर आता है। Bold N4 Pro 5G में 6.75-इंच का HD+ डिस्प्ले, Unisoc T8200 चिपसेट, वर्चुअल रैम सपोर्ट के साथ 6GB रैम और 6,000mAh की बैटरी मिलती है। इसमें 50-मेगापिक्सल का AI रियर कैमरा और IP64 रेटिंग भी दी गई है। अब, कल यानी 26 सितंबर को ये बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। यहां पूरी डिटेल्स चेक करें।

Lava Bold N4 Pro 5G की भारत में कीमत और उपलब्धता Lava Bold N4 Pro 5G अपने इकलौते 6GB + 128GB कॉन्फिगरेशन के लिए सभी ऑफर्स मिलाकर भारत में 13,999 रुपये की स्पेशल लॉन्च कीमत पर मिलेगा। ये 26 सितंबर को दोपहर 12 बजे IST से Amazon के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इसे मोनैको ब्लू और ऑपुलेंट लिलाक कलर ऑप्शन्स में ऑफर किया जाएगा।

Lava इस Bold N4 Pro 5G के साथ अपनी 'Free Service at Home' सर्विस भी दे रहा है, जो पूरे भारत में घर बैठे डोरस्टेप आफ्टर-सेल्स सपोर्ट देती है। Lava Bold N4 Pro 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स Lava Bold N4 Pro 5G में 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.75-इंच का HD+ डिस्प्ले मिलता है। ये हैंडसेट Unisoc T8200 5G चिपसेट से पावर्ड है और इसमें 6GB रैम, 6GB अतिरिक्त वर्चुअल रैम का सपोर्ट और 128GB का ऑनबोर्ड स्टोरेज दिया गया है। ये फोन Android 16 पर चलता है और दावा है कि ये एक क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देता है।

कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो, Lava Bold N4 Pro 5G में AI-सपोर्टेड 50-मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सिस्टम मिलता है। इस हैंडसेट में 6,000mAh की बैटरी भी दी गई है, हालांकि इसकी चार्जिंग स्पीड को लेकर अभी जानकारी सामने नहीं आई है। ये डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP64 रेटिंग के साथ आता है।