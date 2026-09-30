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Jio के 10 साल पूरे होने पर बड़ा धमाका! 4G फोन के साथ महीनों तक मिलेगा फ्री डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग

By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
Published: Wed, 30 Sep 2026 06:01 PM (IST)

Reliance Jio ने भारत में अपने 10 साल पूरे होने के मौके पर JioBharat 4G फीचर फोन्स के लिए एक ...और पढ़ें

Jio 10th एनिवर्सरी ऑफर।

Jio 10th एनिवर्सरी ऑफर। 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Jio ने भारत में अपनी 10 साल की एनिवर्सरी के मौके पर अपने JioBharat फीचर फोन्स के लिए एक लिमिटेड-पीरियड ऑफर पेश किया है। इस डील में एक 4G हैंडसेट के साथ छह महीने के कनेक्टिविटी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं और कंपनी का दावा है कि इसका मकसद देश के उन यूजर्स को टारगेट करना है जो अभी भी 2G फोन इस्तेमाल करते हैं। कॉल्स और डेटा के साथ-साथ, JioBharat फोन यूजर्स को एंटरटेनमेंट, डिजिटल पेमेंट्स और फैमिली कनेक्टिविटी फीचर्स का एक्सेस भी देते हैं। ये ऑफर 2G से 4G पर स्विच करने को ज्यादा किफायती बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें बंडल रिचार्ज बेनिफिट्स हैंडसेट की इफेक्टिव कॉस्ट को काफी कम कर देते हैं।

Jio 10th एनिवर्सरी ऑफर

Jio के मुताबिक, एनिवर्सरी ऑफर के तहत एलिजिबल JioBharat 4G फोन्स 1,499 रुपये में उपलब्ध हैं, जिसमें छह महीने के कॉम्प्लिमेंट्री रिचार्ज बेनिफिट्स शामिल हैं। हालांकि, कंपनी ने अभी ये साफ नहीं किया है कि इस ऑफर के लिए कौन-से JioBharat मॉडल्स एलिजिबल हैं। इस कीमत में छह महीने के कॉम्प्लिमेंट्री रिचार्ज बेनिफिट्स शामिल हैं, जिसमें हर महीने 14GB डेटा और अनलिमिटेड HD वॉयस कॉल्स मिलती हैं। ये ऑफर एक लिमिटेड पीरियड के लिए उपलब्ध है और लागू होने वाले टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आता है।

Jio का कहना है कि जो 2G यूजर महीने में लगभग 199 रुपये खर्च करता है, वह छह महीनों में सिर्फ रिचार्ज पर ही करीब 1,200 रुपये खर्च कर देगा। 1,499 रुपये वाले पैकेज में उतने ही समय की कनेक्टिविटी शामिल है, इसलिए Jio के हिसाब से हैंडसेट की असल कीमत 299 रुपये पड़ती है। कंपनी ये ऑफर त्योहारों के मौसम में ला रही है ताकि 2G से 4G पर स्विच करना ज्यादा सस्ता हो सके।

Jio 10th anniversary offer

JioBharat फोन्स Jio की एंटरटेनमेंट सर्विसेज के एक्सेस के साथ आते हैं, जिनमें JioTV, JioHotstar और इसकी म्यूजिक सर्विसेज शामिल हैं। JioTV 500 से ज्यादा टीवी चैनल्स देता है, जबकि JioHotstar लाइव क्रिकेट, मूवीज और दूसरा एंटरटेनमेंट कंटेंट ऑफर करता है। इसके अलावा इन फोन्स पर लाखों गानों का एक्सेस भी मिलता है।

JioBharat डिवाइसेज JioPay के जरिए UPI पेमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, जिसमें पेमेंट अलर्ट्स और साउंड बॉक्स फंक्शनैलिटी भी शामिल है। फैमिली के लिए, कंपनी सेफ-कॉलिंग फीचर्स के साथ Jio Safety Shield देती है। ये लोकेशन-मॉनिटरिंग टूल्स भी ऑफर करता है, जिससे फैमिली मेंबर्स एक-दूसरे पर नजर रख सकते हैं।

Jio ने ये साफ नहीं किया है कि कौन-से JioBharat मॉडल्स इस एनिवर्सरी ऑफर के तहत आते हैं। हालांकि, कंपनी की तरफ से बताए गए स्पेसिफिकेशन्- —जैसे 2.4-इंच डिस्प्ले, 2,000mAh बैटरी और 4G कनेक्टिविटी- JioBharat B1 और JioBharat B2 डिवाइसेज से पूरी तरह मेल खाते हैं।

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