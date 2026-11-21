Jio के 84 दिन वैलिडिटी वाले प्लान, सबसे सस्ते प्लान में क्या-क्या मिलते हैं बेनिफिट
Jio के प्रीपेड रिचार्ज प्लान में 84-दिन वैलिडिटी वाले कई प्लान उपलब्ध हैं। अनलिमिटेड वॉइस और डेटा वाले प्लान की कीमत ₹799 रुपये है।
समय कम है?
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टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी Jio के पास कई रिचार्ज प्लान हैं। कंपनी ने यूजर्स की जरूरत के मुताबिक कई प्लान शामिल किए हैं। अगर आप जियो के 84 दिन वाले प्लान की तलाश कर रहे हैं तो कंपनी के पास कई विकल्प हैं। कंपनी के अपने प्लान में डेली अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, एसएमएस बेनिफिट मिलते हैं। इसके साथ ही कंपनी ओटीटी और दूसरे डिजिटल सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। Jio के 84 दिन वाला प्लान
Jio 84 Days Unlimited Calling Plans
|प्लान की कीमत
|वैधता
|डेटा
|कॉलिंग
|मुख्य लाभ / OTT
|₹369
|84 दिन
|0.5 GB/दिन
|अनलिमिटेड
|JioPhone / JioBharat के लिए
|₹448
|84 दिन
|कोई डेटा नहीं (Voice Only)
|अनलिमिटेड
|₹799
|84 दिन
|1.5 GB/दिन
|अनलिमिटेड
|₹859
|84 दिन
|अनलिमिटेड 5G + 2 GB/दिन
|अनलिमिटेड
|Free JioHotstar + Canva Pro Lite
|₹889
|84 दिन
|1.5 GB/दिन
|अनलिमिटेड
|JioSaavn Pro
|₹949
|84 दिन
|अनलिमिटेड 5G + 2 GB/दिन
|अनलिमिटेड
|JioHotstar Mobile
|₹1028
|84 दिन
|अनलिमिटेड 5G + 2 GB/दिन
|अनलिमिटेड
|₹50 कैशबैक + Swiggy One
|₹1029
|84 दिन
|अनलिमिटेड 5G + 2 GB/दिन
|अनलिमिटेड
|Amazon Prime
|₹1049
|84 दिन
|अनलिमिटेड 5G + 2 GB/दिन
|अनलिमिटेड
|SonyLIV + ZEE5
|₹1199
|84 दिन
|अनलिमिटेड 5G + 3 GB/दिन
|अनलिमिटेड
|5G + AI + Movies + Hollywood
|₹1299
|84 दिन
|अनलिमिटेड 5G + 2 GB/दिन
|अनलिमिटेड
|Netflix
|₹1799
|84 दिन
|अनलिमिटेड 5G + 3 GB/दिन
|अनलिमिटेड
|Netflix
Jio का सबसे अफोर्डेबल प्लान
जियो के 84 दिन वाले अनलिमिटेड डेटा और वॉइस कॉलिंग के सबसे अफोर्डेबल प्लान की कीमत 799 रुपये है। इस प्ला में अनलिमिटेड कॉलिंग, डेली 100 एसएमएस और रोज 1.5 जीबी डेटा मिलता है। इसके साथ ही जियो के इस प्लान में 5000 जीबी क्लाउड स्टोरेज और नैनो जीबी डेटा ऑफर किया जाता है। इसके साथ ही प्लान में 18 महीने तक गूगल जेमिनी का प्रो प्लान भी फ्री मिलता है, जिसकी कीमत करीब 35,100 रुपये है। इस प्लान में कंपनी जियो टीवी एप का एक्सेस मिलता है।
इसके साथ ही 84 दिन वाले प्लान में कंपनी का सबसे सस्ता प्लान 448 रुपये का है। इस प्लान में कंपनी डेटा ऑफर नहीं करती है। यह प्लान अनलिमिटेड वॉइस कॉल (लोकल, नेशनल और रोमिंग) के साथ 1000 एसएमएस मिलते हैं। हमने ऊपर 84 दिन वाले सभी प्लान की लिस्ट शेयर की है, जिसमें से आप अपनी जरूरत का प्लान सिलेक्ट कर सकते हैं।
जियो फोन यूजर के लिए कंपनी 369 रुपये वाला प्लान ऑफर करती है, जिसमें 84 दिन की वैलिडिटी और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है।
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