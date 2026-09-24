Jio का 200 दिन वाला प्लान: डेली 2GB हाई-स्पीड डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ JioHotstar भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप भी रिलायंस जियो का सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और एक लंबी वैलिडिटी वाला प्लान ढूंढ रह हैं तो कंपनी का ₹2,025 का एक लॉन्ग-टर्म प्रीपेड प्लान आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस प्लान में यूजर्स को 200 दिनों की वैलिडिटी के साथ डेली 2.5GB हाई-स्पीड डेटा मिलने वाला है।

इसका मतलब है कि पूरी वैलिडिटी के दौरान टोटल 500GB डेटा मिलेगा। इसके अलावा प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और डेली 100 SMS की सुविधा भी मिल रही है। चलिए इस प्लान के अन्य बेनिफिट्स के बारे में भी विस्तार से जानते हैं...

200 दिन की वैलिडिटी और 500GB डेटा जियो के इस ₹2,025 वाले प्लान की सबसे बड़ी खासियत इसमें मिलने वाली 200 दिनों की वैलिडिटी है। साथ ही इस प्लान में हर दिन 2.5GB हाई-स्पीड डेटा भी मिल रहा है। डेली डेटा खत्म होने के बाद इंटरनेट की स्पीड कम होकर 64Kbps तक रह जाती है। हालांकि एलिजिबल यूजर्स को प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा मिलने वाला है।

JioHotstar और Google Gemini Pro इतना ही नहीं इस प्लान में JioHotstar का Mobile + Hollywood सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है। इसका मतलब है कि यूजर्स को ओटीटी कंटेंट देखने के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा। इसके अलावा जियो इस प्लान के साथ AI यूजर्स के लिए भी खास ऑफर लाया है।