टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। JBL ने चीन में अपने Tune Buds 3 वायरलेस ईयरफोन्स के ट्रांसलूसेंट वर्जन को लिस्ट कर दिया है, जिसके साथ ईयरबड्स और चार्जिंग केस अब तीन कलर ऑप्शन्स में अवेलेबल हैं। इसमें ट्रांसलूसेंट फिनिश सबसे बड़ा बदलाव है, जबकि ईयरबड्स पहले की तरह ANC, Personi-Fi 3.0 ऑडियो पर्सनलाइजेशन और Bluetooth 6.0 कनेक्टिविटी ऑफर करेंगे। ये ईयरफोन्स JD ई-कॉमर्स साइट पर लिस्ट किए गए हैं और दिसंबर में सेल के लिए उपलब्ध होने वाले हैं। JBL ने अभी तक दूसरे मार्केट्स के लिए अपने प्लान्स को कंफर्म नहीं किया है।

JBL Tune Buds 3 की कीमत और उपलब्धता JBL Tune Buds 3 के ट्रांसलूसेंट वर्जन को जेडी पर CNY 729 (लगभग 10,100 रुपये) की कीमत में लिस्ट किया गया है और इसकी बिक्री 3 दिसंबर से शुरू होगी। इसके तीन ऑप्शन्स Deep Black, Moon White और Jade हैं। जहां व्हाइट वेरिएंट में ग्लॉसी चार्जिंग केस लिड दिया गया है, वहीं Jade फिनिश ईयरबड्स और केस को एक ट्रांसलूसेंट ग्रीन लुक देता है। JBL ने अभी तक ये नहीं बताया है कि ये वर्जन चीन के बाहर बेचे जाएंगे या नहीं।

JBL Tune Buds 3 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स JBL Tune Buds 3 के इस लेटेस्ट वेरिएंट में ईयरबड्स और उनके चार्जिंग केस दोनों पर एक ट्रांसपेरेंट आउटर शेल दिया गया है, जिसके नीचे का कुछ हार्डवेयर बाहर से दिखाई देता है। JBL ने ईयरबड्स को काफी हल्का रखा है, जिनका वजन 5.9 ग्राम प्रति बड है, जबकि केस का वजन 40 ग्राम है। ये डिजाइन डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP54 रेटिंग के साथ भी आता है।

JBL Tune Buds 3 में ऑडियो की जिम्मेदारी ड्यूल-लेयर कम्पोजिट पॉलीमर डायाफ्राम वाले 10mm डायनेमिक ड्राइवर्स संभालते हैं। Harman के साथ पार्टनरशिप में ट्यून किए गए इस हेडसेट के साउंड के बारे में दावा किया गया है कि ये बिना ज्यादा डिस्टॉर्शन के बैलेंस्ड ऑडियो देता है। Personi-Fi 3.0 फीचर सुनने वालों को अपनी पसंद के हिसाब से ऑडियो को और ज्यादा एडजस्ट करने की सुविधा देता है।

JBL Tune Buds 3 में दिए गए चार माइक्रोफोन ANC सिस्टम के लिए भी काम करते हैं, जिसे लो, मिड और हाई फ्रीक्वेंसी के शोर को फिल्टर करने के लिए डिजाइन किया गया है। हर माइक्रोफोन की सेंसिटिविटी रेटिंग 1kHz पर -38 dBV/Pa है। Tune Buds 3 Bluetooth 6.0 को भी सपोर्ट करते हैं।