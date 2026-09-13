2 मीटर से गिरने पर भी नहीं टूटेगा, सिर्फ ₹1,499 में लॉन्च हुआ ये नया फोन; डुअल टॉर्च और लाउड स्पीकर भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Itel ने बीते दिनों भारत में अपना Tough (it4520) रग्ड फीचर फोन लॉन्च कर दिया है। ये फोन कंपनी की INNO सीरीज का हिस्सा है और इसमें 2-मीटर ड्रॉप प्रोटेक्शन, IP54 डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस, शॉक-प्रूफ सिलिकॉन केस और USB-C चार्जिंग जैसे फीचर्स एड किए गए हैं। इसके अलावा फोन में एक एग्री बटन, किंग वॉयस, सुपर साउंडबॉक्स और डुअल-लैंप टॉर्च जैसे फीचर्स भी हैं।

Itel Tough रग्ड फीचर फोन: कीमत और उपलब्धता भारत में Itel Tough की कीमत 1,499 रुपये रखी गई है। ये फीचर फोन केवल ऑफलाइन स्टोर्स के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। ये फोन मॉडल नंबर it4520 के तहत लिस्टेड है और इसे खास तौर पर किसानों, डेली वेज वर्कर्स, आउटडोर प्रोफेशनल्स और आउटडोर एक्टिविटी करने वाले यूजर्स के लिए एक मजबूत और रग्ड डिवाइस के तौर पर पेश किया गया है।

Itel Tough: मेजर स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Itel Tough में 2-मीटर ड्रॉप प्रोटेक्शन और डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP54 रेटिंग है। फोन के साथ बॉक्स में एक फ्री डस्ट और शॉकप्रूफ सिलिकॉन केस भी दिया गया है, जिसे हाथ से अचानक छूटने या रोजमर्रा के झटकों से डिवाइस को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए डिजाइन किया गया है।

कम रोशनी वाली जगहों में बेहतर रोशनी देने के लिए फोन में डुअल-लैंप टॉर्च दी गई है। कंपनी का कहना है कि ये टॉर्च आउटडोर काम करने वाले लोगों, अंधेरे के बाद खेतों में जाने या बिजली गुल होने की स्थिति में काफी मददगार साबित होगी।

Itel Tough में एक डेडिकेटेड 'Agri Button' भी एड किया गया है, जो एक टच में कृषि से जुड़ी सरकारी हेल्पलाइन पर कॉल कनेक्ट कर देता है। इस फीचर का मकसद खेती-किसानी और ग्रामीण इलाकों के यूजर्स तक खेती से जुड़ी जरूरी जानकारी आसानी से पहुंचाना है।