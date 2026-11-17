टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। iQOO Z11 Lite स्मार्टफोन भारत में जुलाई में लॉन्च हुआ था। अब कंपनी इसके सक्सेसर मॉडल पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स की मानें तो यह फोन iQOO 12 Lite होगा, जो कई सर्टिफिकेशन वेबसाइट में स्पॉट किया जा चुका है। आइकू का यह फोन Google Play Console पर स्पॉट किया गया है, जिसमें इसकी स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स और फ्रंट डिजाइन डिटेल्स सामने आए हैं। हालांकि, iQOO Z12 Lite स्मार्टफोन गूगल प्ले कंसोल पर दूसरे सर्टिफिकेशन साइट से अलग मॉडल नंबर के साथ स्पॉट किया गया है। आइकू का यह फोन MediaTek SoC के साथ लॉन्च हो सकता है।

iQOO Z12 Lite स्मार्टफोन Google Play Console पर हुआ लिस्ट iQOO Z12 Lite स्मार्टफोन Google Play Console पर मॉडल नंबर I2510 के साथ लिस्ट हुआ है। इस लिस्टिंग से हिंट मिलता है कि आइकू का यह फोन जल्द लॉन्च हो सकता है। XpertPick की रिपोर्ट के मुताबिक इस फोन की लॉन्चिंग से पहले कई स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स सामने आ चुके हैं। आइकू का यह फोन Bluetooth SIG वेबसाइट में मॉडल नंबर I2603 के साथ लिस्ट आया है।

Vivo का सब ब्रांड iQOO Z12 Lite को दो मॉडल में लॉन्च हो सकता है। दोनों को 5G कनेक्टिविटी के साथ लाया जाएगा। ये दोनों मॉडल अलग-अलग फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के साथ लॉन्च होंगे, जो अलग-अलग मार्केट को टारगेट करने के लिए डिजाइन किए गए हो सकते हैं। लुक की बात करें तो iQOO Z12 Lite स्मार्टफोन में फ्लैट डिस्प्ले मिलेगा। इसके साथ ही फोन में वाटरड्रॉप स्टायल नॉच मिलेगी। इसके दाईं ओर वॉल्यूम और पावर बटन मिलेगा। इसके साथ ही डिस्प्ले के चारों थिक बैजल और चिन मिलेगी। यह फोन MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट के साथ आएगा।