9,000mAh बैटरी के साथ लॉन्च होगा iQOO नया 5G फोन, Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट और 185Hz डिस्प्ले भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। iQOO इन दिनों अपकमिंग Neo सीरीज के अपकमिंग स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यह अपकमिंग फोन गेमिंग परफॉर्मेंस, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी और बैटरी के साथ लाया जाएगा। कंपनी ने इस अपकमिंग स्मार्टफोन के नए कलर ऑप्शन को रिवील किया है।

iQOO Neo 12 डिजाइन iQOO Neo 12 स्मार्टफोन चीन में 28 अक्टूबर को लॉन्च होना है। यह फोन नए फिनिश के साथ पेश किया जाएगा, जिसे कंपनी ने Zhengfeng नाम दिया है। यह डायनमिक टेक्चर के साथ आता है। यह व्यूइंग एंगल चेंज के साथ फोलोइंग लाइट इफेक्ट सपोर्ट करता है। इस फोन के लिए कंपनी ने चाइना अकेडमी ऑफ आर्ट के साथ पार्टरनशिप किया है। यह फोन स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल और मेटल फ्रेम के साथ लाया जाएगा।

iQOO Neo 12 के संभावित स्पेसिफिकेशन्स iQOO Neo 12 स्मार्टफोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ iQOO के डेडिकेटेड Q3 गेमिंग चिप और अपडेटेड Monster Super Core Engine के साथ लाया जाएगा। यह फोन एक्टिव कूलिंग फैन के साथ आएगा, जिसे कंपनी डोम कूलिंग सिस्टम नाम दिया है। यह हाई गेमिंग सेशन के दौरान फोन के टेंप्रचर को मैनेज करेगा।

फोन में 2K डिस्प्ले मिलेगा, जिसका रिफ्रेश रेट 185Hz होगा। इसमें कंपनी ने pTSF लाइट-इमिटिंग टेक्नोलॉजी दी है। इस डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 2,200 निट्स की है, जो XDR डायनमिर रेंज इंहेंसमेंट सपोर्ट करता है। इस फोन में कंपनी iQOO 16 वाला टच चिप ऑफर करेगा, जो 5,000Hz टच सैपलिंग रेट और 500Hz तक मल्टी-टच सैंपलिंग रेट सपोर्ट करता है। इस फोन में 9,000mAh Blue Ocean बैटरी मिलती है। फोन में 100W वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है।