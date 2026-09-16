iQOO Pad Ultra की लॉन्च डेट कंफर्म: PC-ग्रेड कूलिंग फैन और 8.8-इंच डिस्प्ले के साथ 29 सितंबर को देगा दस्तक

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। iQOO ने आखिरकार अपने iQOO Pad Ultra की लॉन्च डेट की घोषणा कर दी है। ये नया Android टैबलेट iQOO 16 स्मार्टफोन के साथ लॉन्च होने के लिए कन्फर्म हो गया है। ऑफिशियल अनवील से पहले, Vivo की सब्सिडियरी ने टैबलेट के डिजाइन, कलर ऑप्शन्स और मेजर फीचर्स को दिखाते हुए कई टीजर्स जारी किए हैं। iQOO Pad Ultra में इन-बिल्ट PC-ग्रेड कूलिंग फैन मिलना कन्फर्म है। उम्मीद की जा रही है कि iQOO Pad Ultra, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 चिपसेट पर रन करेगा।

iQOO Pad Ultra की लॉन्च डेट और डिजाइन हुआ टीज अपने लेटेस्ट Weibo पोस्ट्स के जरिए iQOO ने कन्फर्म किया कि iQOO Pad Ultra को 29 सितंबर को लोकल टाइम शाम 7:00 बजे (भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे) चीन में लॉन्च किया जाएगा। टीजर्स से पता चलता है कि इस अपकमिंग गेमिंग टैबलेट को 'एंडर ब्लैक' और 'स्टार आर्मर सिल्वर' (चाइनीज से ट्रांसलेटेड) कलर ऑप्शन में रिलीज किया जाएगा। ये नया टैबलेट iQOO 16 के साथ लॉन्च होगा।

इसके अलावा, iQOO चीन में अपनी ऑफिशियल वेबसाइट, JD.com, Douyin और Tmall के जरिए iQOO Pad Ultra के लिए प्री-रिजर्वेशन भी एक्सेप्ट कर रहा है। ऑफिशियल टीजर में टैबलेट को स्क्वायर-शेप्ड रियर कैमरा मॉड्यूल के साथ दिखाया गया है। कैमरा आइलैंड में एक सिंगल कैमरा और एक रिंग-शेप्ड LED फ्लैश दिया गया है। लंबे गेमिंग सेशन्स के दौरान हीटिंग को कंट्रोल में रखने के लिए इसमें PC-ग्रेड एक्टिव कूलिंग फैन होना कन्फर्म किया गया है।

iQOO Pad Ultra में 8.8-इंच का डिस्प्ले मिलने की बात टीज की गई है। इसका वजन केवल 298 ग्राम है। ये टैबलेट डेडिकेटेड गेमिंग एक्सेसरीज को सपोर्ट करता है, जिसमें एक डुअल-साइडेड स्ट्रेचेबल गेमपैड क्लिप और एक ई-स्पोर्ट्स डुअल-साइडेड क्लिप शामिल है।