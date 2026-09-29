9,020mAh की बैटरी और 165Hz AMOLED डिस्प्ले वाला नया टैबलेट लॉन्च, एक्टिव कूलिंग फैन भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। iQOO 16 और iQOO गेमिंग हेडसेट के साथ चीन में iQOO Pad Ultra को भी लॉन्च कर दिया गया है। ये नया टैबलेट खास तौर पर गेमिंग और एंटरटेनमेंट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसमें हाई-रिफ्रेश-रेट वाली बड़ी स्क्रीन, फ्लैगशिप-लेवल परफॉर्मेंस हार्डवेयर और बड़ी बैटरी दी गई है। ये कई गेमिंग-फोकस्ड फीचर्स भी लेकर आता है, जिनमें अलग से दी गई Q4 गेमिंग चिप और एडवांस कूलिंग सिस्टम शामिल हैं। ये टैबलेट OriginOS 7 HD पर चलता है। साथ ही इसमें गेमिंग के लिए 500Hz सैंपलिंग रेट वाला Q-flex टच कंट्रोल सिस्टम भी मिलता है।

iQOO Pad Ultra की कीमत और उपलब्धता चीन में iQOO Pad Ultra के 12GB + 256GB वाले बेस वेरिएंट की शुरुआती कीमत CNY 6,499 (लगभग 92,900 रुपये) है। इसके 16GB + 256GB, 16GB + 512GB और टॉप-एंड 16GB + 1TB मॉडल्स की कीमत क्रमशः CNY 7,199 (करीब 1,02,900 रुपये), CNY 7,999 (लगभग 1,14,400 रुपये) और CNY 8,999 (लगभग 1,28,600 रुपये) रखी गई है।

ये टैबलेट स्टार सिल्वर और ट्वाइलाइट ब्लैक कलर ऑप्शन्स में पेश किया गया है। ये देश में 5 अक्टूबर से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा और Vivo चाइना की वेबसाइट पर इस डिवाइस के लिए प्री-ऑर्डर्स अभी चालू हैं। iQOO Pad Ultra के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स iQOO का लेटेस्ट Pad Ultra Android 17 पर बेस्ड OriginOS 7 पर चलता है और इसमें 165Hz रिफ्रेश रेट वाला 8.8-इंच का 2K AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। ये स्क्रीन 4,500 निट्स तक की लोकल पीक ब्राइटनेस देती है और गेमिंग के लिए 500Hz तक के टच सैंपलिंग रेट को सपोर्ट करती है। टैबलेट को ऑक्टा-कोर Snapdragon 8 Elite-सीरीज प्रोसेसर पावर देता है, जिसके साथ 16GB तक की LPDDR5X रैम और 1TB तक की UFS 4.1 स्टोरेज मिलती है। इसमें iQOO की खुद डेवलप की हुई Q4 गेमिंग चिप भी लगी है, जिसके बारे में दावा है कि ये सपोर्टेड गेम्स में फ्रेम रेट और पिक्चर क्वालिटी को काफी बेहतर बनाती है। कंपनी के मुताबिक, ये टैबलेट फ्रेम इंटरपोलेशन, सुपर-रेजोल्यूशन और एन्हांस्ड ग्राफिक्स प्रोसेसिंग जैसे फीचर्स को सपोर्ट करता है।

गेमिंग के दौरान हीटिंग कंट्रोल करने के लिए iQOO Pad Ultra में बड़े एक्टिव कूलिंग फैन के साथ 5-लेयर कूलिंग सिस्टम दिया गया है। इस पूरे सेटअप में टोटल 23,253 mm sq का हीट डिसिपेशन एरिया, डुअल एयर इनटेक और तीन अलग-अलग फैन स्पीड लेवल्स मिलते हैं। कंपनी का दावा है कि ये टैबलेट चुनिंदा गेम्स में 165fps तक की स्पीड दे सकता है और रे-ट्रेसिंग, HDR एन्हांसमेंट, फ्रेम-रेट इंटरपोलेशन और QNSS सुपर-रेजॉल्यूशन रेंडरिंग जैसे फीचर्स को सपोर्ट करता है। गेमिंग कंट्रोल्स के लिए इसमें 500Hz सैंपलिंग रेट वाला Q-flex सिस्टम, डुअल X-एक्सिस लीनियर मोटर्स और 4D वाइब्रेशन दिया गया है।

iQOO Pad Ultra में 13-मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 8-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। इसके साथ ही इसमें सिमेट्रिकल फोर-स्पीकर सेटअप दिया गया है, जो Super Audio 8.0, 10-बैंड इक्वलाइजर और स्पेशियल ऑडियो फीचर्स के साथ आता है। गेमिंग और कॉलिंग के दौरान साफ आवाज के लिए इसके ऑडियो सिस्टम में वॉयस एन्हांसमेंट फीचर भी शामिल है।

iQOO Pad Ultra में 9,020mAh की टिपिकल-कैपेसिटी वाली बैटरी पैक की गई है, जो 66W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कनेक्टिविटी के लिए टैबलेट में Wi-Fi 7 और Bluetooth 5.4 का सपोर्ट है। इसमें USB Type-C पोर्ट मिलता है और ये Type-C डिजिटल हेडफोन्स को भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा टैबलेट में WPS, CapCut और मल्टी-डिवाइस कनेक्टिविटी जैसे PC-लेवल प्रोडक्टिविटी फीचर्स भी मिलते हैं।