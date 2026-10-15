165Hz डिस्प्ले और 9,020mAh की बड़ी बैटरी वाला नया टैबलेट, जल्द होगा लॉन्च; मिलेगा स्लिम डिजाइन

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। iQOO ने कन्फर्म कर दिया है कि उसका नया कॉम्पैक्ट टैबलेट iQOO Pad Pro 8.8 जल्द ही चीन में लॉन्च होगा। Vivo के इस सब-ब्रांड ने अपकमिंग टैबलेट के स्पेसिफिकेशन्स टीज कर दिए हैं, जिसमें इसके डिस्प्ले, बैटरी कैपेसिटी और कूलिंग टेक्नोलॉजी को हाइलाइट किया गया है। ये नया एंड्रॉयड टैबलेट iQOO Neo 12 स्मार्टफोन के साथ आने की उम्मीद है। iQOO Pad Pro 8.8 के लिए चीन में रिजर्वेशन्स अब शुरू हो चुके हैं। ये एक कॉम्पैक्ट बिल्ड और 9,020mAh की बड़ी बैटरी के साथ आएगा।

iQOO Pad Pro 8.8 के टीज किए गए स्पेसिफिकेशन्स लेटेस्ट Weibo पोस्ट में iQOO ने पुष्टि की कि वह इस महीने के अंत में चीन में iQOO Pad Pro 8.8 लॉन्च करेगा। कंपनी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट, JD.com, Tmall और Douyin के जरिए इस टैबलेट के प्री-ऑर्डर्स लेने शुरू कर दिए हैं।

कंपनी ने iQOO Pad Pro 8.8 के मेजर स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा किया है। इसमें 165Hz रिफ्रेश रेट वाला 8.8-इंच का OLED डिस्प्ले मिलेगा। कंपनी का कहना है कि ये डिस्प्ले फर्स्ट-पर्सन शूटर (FPS) गेम्स के लिए एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू (FOV) ऑफर करेगा।

iQOO Pad Pro 8.8 में 9,020mAh की बैटरी शामिल होगी। इसमें 'Ice Dome quad-cooling system' दिया जाएगा, जिसके साथ 30x30x3.5mm साइज का एक एक्टिव कूलिंग फैन भी इन-बिल्ट मिलेगा। इस कूलिंग सेटअप का कुल हीट डिसिपेशन एरिया 23,253 sq mm है और ये तीन इंटेलिजेंट फैन-स्पीड सेटिंग्स को सपोर्ट करता है। ये अपकमिंग टैबलेट काफी हल्का और स्लिम होगा। इसका वजन सिर्फ 298 ग्राम है और इसकी थिकनेस महज 5.74mm है।

iQOO द्वारा इसके लॉन्च के आसपास iQOO Pad Pro 8.8 की कीमत और उपलब्धता से जुड़ी बाकी डिटेल्स का एलान किए जाने की उम्मीद है। इसे iQOO Neo 12 स्मार्टफोन के साथ ही पेश किए जाने की पूरी संभावना है।