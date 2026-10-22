iPhone Duo की सेल कल से, 7.6 इंच की OLED डिस्प्ले और A20 Pro चिपसेट जैसे फीचर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एप्पल ने हाल ही में अपना पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Duo लॉन्च किया है। इस डिवाइस की कल यानी 23 अक्टूबर से सेल शुरू होने जा रही है। फोन की प्री-बुकिंग 16 अक्टूबर से शुरू हुई थी और इसकी डिमांड को देखते हुए कंपनी ने एक ग्राहक के लिए खरीदारी की लिमिट भी सेट कर दी है। जी हां, अब कोई भी ग्राहक Apple के ऑनलाइन स्टोर से iPhone Duo की मैक्सिमम दो यूनिट ही खरीद सकता है।

खास बात ये है कि यह नियम सिर्फ फोल्डेबल फोन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max पर भी लागू किया गया है। ऐसे में अगर आप कोई भी लेटेस्ट नया iPhone खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको इस लिमिट का ध्यान रखना होगा।

एक ग्राहक सिर्फ 2 iPhone खरीद सकेगा एप्पल की वेबसाइट पर अगर कोई ग्राहक तय लिमिट से ज्यादा iPhone खरीदने की ट्राई करता है, तो उसे मैक्सिमम दो यूनिट खरीदने का मैसेज शो हो रहा है। भारत ही नहीं अमेरिका, चीन, सिंगापुर और हॉन्गकॉन्ग में भी ग्राहकों ने इस तरह की पाबंदी के बारे में बताया है।

हालांकि, कंपनी ने अभी तक ऑफिशियल तौर पर ये नहीं बताया है कि उसने खरीदारी की लिमिट क्यों लगाई है। माना जा रहा है कि इसका मकसद शुरुआती स्टॉक को लिमिटेड संख्या में ग्राहकों तक पहुंचाना और रीसेलिंग पर लगाम लगाना है।

iPhone Duo के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो iPhone Duo में 7.6 इंच की इनर OLED डिस्प्ले मिल रही है। जबकि आउटर डिस्प्ले 5.4 इंच की OLED डिस्प्ले है। दोनों स्क्रीन में 120Hz तक का ProMotion रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिल रहा है। फोन में पावरफुल A20 Pro चिपसेट और 48MP के दो रियर कैमरे भी मिल रहे हैं। साथ ही इसमें 12MP का फ्रंट कैमरा है।