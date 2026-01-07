200MP कैमरे वाला नया iPhone, जानें कब तक होगा लॉन्च

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एप्पल ने पिछले साल सितंबर महीने में अपनी नई आईफोन 17 सीरीज लॉन्च की थी। इस साल अब न्यू iPhone 18 सीरीज भी आ रही है जिसके साथ ही कंपनी अपना पहला फोल्डेबल फोन भी लॉन्च कर सकती है। इन डिवाइस में कैमरा अपग्रेड ने हमेशा इस बात में अहम भूमिका निभाई है कि Apple हर साल iPhone को कैसे रिफ्रेश कर रहा है, भले ही कागज पर बदलाव छोटे-मोटे लगें।

वहीं अब एक नए इन्वेस्टर नोट से अब संकेत मिलता है कि Apple स्मार्टफोन फोटोग्राफी में अब तक की सबसे बड़ा अपग्रेड लेकर आ रहा है, लेकिन यूजर्स को इसे हकीकत में देखने के लिए कुछ और साल इंतजार करना पड़ सकता है।

iPhone 21 सीरीज में मिल सकता है कैमरा अपग्रेड इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टेनली की एक रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल 2028 में iPhone लाइनअप में 200MP कैमरा लेकर आ सकता है। अगर यह टाइमलाइन सही रहती है, तो 200MP सेंसर वाला पहला iPhone 2028 मॉडल के साथ आ सकता है, जो iPhone 21 सीरीज में मिल सकता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई हैं। पिछले साल, जाने-माने वीबो टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने भी दावा किया था कि Apple iPhones के लिए इंटरनली 200MP कैमरे की टेस्टिंग कर रहा है।

फिलहाल एप्पल के लेटेस्ट वाले iPhones में भी 48MP का कैमरा सेंसर देखने को मिल रहा है, जिसमें मेन, अल्ट्रा-वाइड और टेलीफोटो लेंस शामिल है। 12MP से 48MP में बदलाव मेन कैमरे से शुरू हुआ और बाद में इसे बाकी लेंस तक बढ़ाया गया।