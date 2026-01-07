Language
    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 10:00 AM (IST)

    Apple का सबसे सस्ता iPhone 17e कब होगा लॉन्च? लेटेस्ट A19 चिपसेट समेत मिलेंगे ये खास फीचर्स  

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एप्पल जल्द ही अपना सबसे सस्ता iPhone 17e पेश कर सकता है। हालिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि कंपनी iPhone 17e के साथ अपनी रेगुलर लॉन्च टाइमलाइन को बदल सकती है और ये डिवाइस इस बार फरवरी में ही लॉन्च हो सकता है। इतना ही नहीं इस लेटेस्ट iPhone 17e में भी कंपनी नया वाला A19 चिप ऑफर कर सकती है। साथ ही इस डिवाइस में एक बड़ा डिस्प्ले होने की भी उम्मीद है। यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि नया iPhone अच्छी बैटरी लाइफ और फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी भी लेकर आ सकता है।

    Apple जिस डिजाइन आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, उसे देखते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि iPhone 17e में भी क्लासिक कलर स्कीम के साथ एक क्लीन और रेगुलर लुक देखने को मिल सकता है। चलिए इस अपकमिंग iPhone 17e के बारे में विस्तार से जानते हैं।

    iPhone 17e कब तक होगा लॉन्च?

    Apple ने अब तक आधिकारिक तौर पर iPhone 17e की लॉन्च डेट को लेकर कुछ भी घोषणा नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि कंपनी फरवरी 2026 के तीसरे हफ्ते या आखिरी हफ्ते में इस डिवाइस को लॉन्च कर सकती है।

    iPhone 17e के संभावित स्पेसिफिकेशन्स

    iPhone 17e के लॉन्च से पहले ही संभावित स्पेसिफिकेशन्स सामने आ गए हैं। डिवाइस में इस बार 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.1-इंच का रेटिना OLED डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं इस डिवाइस में इस बार लेटेस्ट A19 चिपसेट भी मिलने की संभावना है। इसके अलावा डिवाइस में 8GB रैम होने और 512GB तक के स्टोरेज ऑप्शन मिल सकते हैं। बैटरी को लेकर तो इस बार सस्ते आईफोन में बड़ा अपग्रेड देखने को मिल सकता है जहां डिवाइस में 4,000mAh की बैटरी मिल सकती है और यह फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट कर सकता है।

    फोटोग्राफी लवर्स के लिए Apple 17e में 48MP का प्राइमरी रियर कैमरा मिल सकता है, जबकि सेल्फी के लिए फोन में सामने की तरफ 18MP का फ्रंट कैमरा मिल सकता है। कनेक्टिविटी के लिए डिवाइस में 5G सपोर्ट और Wi-Fi 6 या 7 बैंड मिल सकते हैं। इसके अलावा डिवाइस ब्लूटूथ 6 और USB-C के साथ आ सकता है।

    iPhone 17e की संभावित कीमत

    रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि iPhone 17e की कीमत स्टैंडर्ड iPhone 17 से कम होने वाली है। डिवाइस भारत में 64 हजार रुपये के प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया जा सकता है जहां आपको इसका बेस वेरिएंट मिलेगा। यानी अगर आप पुराने iPhones से अपग्रेड कर रहे हैं या पहली बार Android से स्विच करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये एक बेस्ट डिवाइस हो सकता है।

