CES 2026: Samsung ने दिखाया क्रीज-फ्री डिस्प्ले, Apple के फोल्डेबल फोन में मिलने का दावा

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 08:00 AM (IST)

    Samsung Display ने अपने क्रीज-फ्री डिस्प्ले को शोकेस किया। Photo- Galaxy Z Fold6/UnSplash.

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Samsung Display, जो साउथ कोरियाई कंपनी का डिस्प्ले बनाने वाला डिवीजन है, कुछ समय से फोल्डेबल स्क्रीन पर क्रीज को कम करने पर काम कर रहा है। इस पैनल के बारे में पिछली लीक्स में बताया गया था और ऐसा लगता है कि कंपनी ने कम क्रीज वाला डिस्प्ले सफलतापूर्वक बना लिया है। सैमसंग ने अब मंगलवार को शुरू हुए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (CES 2026) के 2026 एडिशन के दौरान अपने क्रीज-फ्री डिस्प्ले को दिखाया है। कहा जा रहा है कि नए डिस्प्ले में इन-डिस्प्ले सेल्फी कैमरा होगा और एक टिप्स्टर का दावा है कि ये Apple के पहले फोल्डेबल iPhone में डेब्यू कर सकता है।

    सैमसंग ने 'बिना विजिबल क्रीज' वाला फोल्डेबल डिस्प्ले दिखाया

    X पर एक पोस्ट में, टिप्स्टर आइस यूनिवर्स (@UniverseIce) ने एक फोल्डेबल डिस्प्ले की इमेज शेयर की है जिसमें कोई विजिबल क्रीज नहीं है, जिसे सैमसंग डिस्प्ले ने CES 2026 के पहले दिन दिखाया था। कहा जा रहा है कि डिस्प्ले पैनल में सेल्फी शूटर को छिपाने के लिए इन-डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी होगी, ताकि कोई विज़ुअल ब्रेक न हो, और ज्यादा इमर्सिव एक्सपीरिएंस मिले।

    इसके अलावा, टिप्स्टर का दावा है कि Apple अपने रूमर्ड iPhone Fold में इस डिस्प्ले का इस्तेमाल करेगा, जिसमें बीच में कम क्रीज होगी। लीकर के मुताबिक, सैमसंग इस डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कथित Galaxy Wide Fold के लिए भी कर सकता है।

    हालांकि, इन दोनों टेक दिग्गजों ने इन फोल्डेबल्स की प्लानिंग के बारे में कोई अनाउंसमेंट्स नहीं की है। इसलिए, इसे गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। अगर ये सच है, तो ये डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के मामले में एक बड़ा डेवलपमेंट होगा, जो अभी फ्रंट-फेसिंग कैमरों को रखने के लिए होल-पंच कटआउट का इस्तेमाल करती है।

    लीक हुई इमेज में फोल्डेबल डिस्प्ले पैनल में अपेक्षाकृत पतले बेजल और कर्व्ड कॉर्नर्स भी दिख रहे हैं। ये हाल ही में लीक हुए iPhone Fold के CAD रेंडर के अनुरूप है। इमेज में फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिखाया गया था, जो एक होरिजोन्टल पिल-शेप वाले मॉड्यूल के अंदर था।

    iPhone Fold को सितंबर 2026 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इसमें 5.5-इंच का कवर डिस्प्ले और अंदर की तरफ 7.8-इंच की फोल्डेबल स्क्रीन होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि ये फोल्ड होने पर 9mm थिक और अनफोल्ड होने पर 4.5mm थिक होगा। डुअल रियर कैमरा यूनिट के साथ, इसमें डुअल सेल्फी कैमरे भी होने की उम्मीद है, जिसमें एक सेंसर इनर डिस्प्ले पर और दूसरा कवर डिस्प्ले पर होगा।

