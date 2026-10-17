करीब 1 लाख वाला iPhone 17 सिर्फ 55 हजार से कम में? जानिए Flipkart की इस धांसू डील का पूरा गणित

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Flipkart पर इस वक्त Big Billion Days Sale 2026 चल रही है। इस फेस्टिव सेल के तहत ई-कॉमर्स साइट स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, वियरेबल्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स पर बड़े डिस्काउंट्स ऑफर कर रही है। जिन डील्स पर नजर डालना बनता है, उनमें से एक iPhone 17 पर मिल रही डील है। इस मॉडल की कीमत में हाल ही में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन सही कार्ड्स और डिस्काउंट्स का इस्तेमाल करके आप इसे ई-कॉमर्स साइट पर काफी कम कीमत में पा सकते हैं।

Flipkart इस वक्त इसके 256GB मॉडल को 99,900 रुपये के बजाय 86,999 रुपये में लिस्ट किया है। लेकिन बैंक और एक्सचेंज ऑफर्स के सही कॉम्बिनेशन के साथ आप इसकी इफेक्टिव कीमत को और भी कम कर सकते हैं। जाहिर है, इसमें एक शर्त भी है। सबसे कम कीमत पाने के लिए आपको एक्सचेंज करने के लिए एक एलिजिबल पुराना फोन और एक सपोर्टेड क्रेडिट कार्ड की जरूरत होगी।

आइए समझते हैं कि ये डील कैसे काम करती है और अगर आप iPhone 17 खरीदने का मन बनाते हैं तो आपको क्या-क्या मिलता है। Flipkart पर iPhone 17 डिस्काउंट की पूरी डिटेल शुरुआत कीमत से करते हैं। Flipkart 256GB वाले iPhone 17 को 86,999 रुपये में लिस्ट किया रहा है, जो प्लेटफॉर्म पर दिखाए गए 99,900 रुपये के प्राइस से पहले ही काफी कम है।

इसके अलावा आप Flipkart Axis Bank या Flipkart SBI क्रेडिट कार्ड के जरिए 5,000 रुपये की एडिशनल सेविंग कर सकते हैं। इस ऑफर को अप्लाई करने के बाद फोन की कीमत घटकर 81,999 रुपये रह जाती है। अब बात आती है एक्सचेंज ऑफर की, जो इस डील को काफी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। Flipkart 3,000 रुपये के एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ कुल मिलाकर 85,100 रुपये तक का एक्सचेंज बेनिफिट दे रहा है। हालांकि, ये मैक्जिमम एडवर्टाइज्ड बेनिफिट है, यानी ये जरूरी नहीं कि हर बायर को पूरा का पूरा मिले। फाइनल एक्सचेंज वैल्यू इस बात पर निर्भर करेगी कि आप कौन सा फोन ट्रेड-इन कर रहे हैं, उसकी कंडीशन कैसी है और वह एलिजिबल है या नहीं।

मिसाल के तौर पर, अगर आपके पास एक्सचेंज करने के लिए एक एलिजिबल iPhone 14 है, तो Flipkart उस पर 27,850 रुपये का ऑफ दे रहा है। इसे 5,000 रुपये के बैंक डिस्काउंट के साथ मिला दिया जाए, तो फोन की इफेक्टिव कीमत सीधे घटकर 54,149 रुपये पर आ जाती है।

यानी अगर आपके पास सही वर्किंग कंडीशन वाला एक iPhone 14 और सपोर्टेड क्रेडिट कार्ड मौजूद है, तो आप 256GB वाला नया iPhone 17 लगभग 54,000 रुपये में हासिल कर सकते हैं। iPhone 17 में क्या-क्या मिलता है खास? कीमत तो इस फोन पर विचार करने की एक वजह है ही, लेकिन डिस्काउंट के अलावा भी इसमें काफी कुछ खास है। iPhone 17 में 6.3-इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz तक के ProMotion सपोर्ट के साथ आता है। इसका सीधा मतलब है कि आपको स्मूद स्क्रॉलिंग और एनिमेशन्स मिलेंगे, जबकि OLED पैनल वीडियो और फोटोज को काफी विविड और शानदार बनाता है।

परफॉर्मेंस की बात करें तो यह फोन Apple के A19 चिप पर काम करता है और इसमें Apple Intelligence फीचर्स का पूरा सपोर्ट मिलता है। फोटोग्राफी के लिए रियर में 48-मेगापिक्सल का Fusion मेन कैमरा और 48-मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 18-मेगापिक्सल का Center Stage फ्रंट कैमरा मिलता है। Apple का दावा है कि फुल चार्ज पर ये 30 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक टाइम देता है।