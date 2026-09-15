iOS 27 अपडेट हुआ जारी, जानिए किन iPhone मॉडल्स को मिलेगा और कैसे करें डाउनलोड

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एप्पल ने आखिरकार अपना नया iOS 27 अपडेट भारत समेत दुनियाभर में रोलआउट कर दिया है। लंबे टाइम से इसकी बीटा टेस्टिंग चल रही थी अब एलिजिबल iPhone यूजर्स अपने डिवाइस में ये नया सॉफ्टवेयर अपडेट इनस्टॉल कर सकते हैं। हमारे iPhone 16 Pro पर भी iOS 27 का अपडेट शो हो रहा है, जिसका साइज 13.66GB है। इसका मतलब है कि यूजर्स अब इसे सीधे अपने डिवाइस में डाउनलोड कर सकते हैं।

बता दें कि iOS 27 को एप्पल ने इस साल WWDC 2026 में पहली बार पेश किया था। कंपनी ने इसके बाद इस नए OS के कई डेवलपर और पब्लिक बीटा वर्जन रिलीज किए। अब इसका स्टेबल वर्जन सभी यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया गया है।

iPhone में कैसे चेक करें iOS 27 अपडेट? सबसे पहले iPhone की सेटिंग्स में जाएं।

इसके बाद जनरल पर क्लिक करें।

इधर आपको Software Update पर क्लिक करना है।

फोन कुछ सेकंड लोडिंग में नए अपडेट को चेक करेगा।

अब आपको iOS 27 अपडेट दिखाई देने पर Download and Install पर क्लिक करना है।

इसके बाद स्क्रीन पर दिए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें।

इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद iPhone अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि अपडेट सभी डिवाइस पर एक ही टाइम पर दिखाई दे, ये जरूरी नहीं है। कुछ यूजर्स को अपडेट मिलने में थोड़ा वक्त भी लग सकता है। बीते दिन रात के वक्त तो किसी बग की वजह से iOS 27 अपडेट पर क्लिक करने पर iOS 26.7 का अपडेट दिखा रहा था।