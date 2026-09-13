10000 mAh बैटरी वाला नया 5G फोन: 8GB RAM, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 6.83-इंच AMOLED डिस्प्ले

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप भी ₹35,000 से कम कीमत में एक ऐसा 5G फोन ढूंढ रहे हैं, जिसमें बड़ी बैटरी के साथ दमदार डिस्प्ले और अच्छा परफॉर्मेंस मिले, तो हाल ही में लॉन्च हुआ POCO X8 Power 5G आपके लिए एक दिलचस्प ऑप्शन है। इस डिवाइस में 10,000mAh की बड़ी Silicon-Carbon बैटरी मिल रही है। साथ ही इस फोन में 100W फास्ट चार्जिंग और 8GB तक RAM भी मिल रही है।

फोन में स्नैपड्रैगन 6 Gen 5 प्रोसेसर और 1.5K 120Hz AMOLED डिस्प्ले भी मिल रही है जो इसे मल्टीमीडिया और गेमिंग के लिए भी अच्छा ऑप्शन बनाता है। चलिए इस फोन के अन्य फीचर्स जानने से पहले इसकी डिटेल्स जान लेते हैं...

POCO X8 Power 5G की कीमत POCO X8 Power 5G को आप ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट से सिर्फ ₹35,999 में बिना किसी बैंक ऑफर के खरीद सकते हैं। फोन के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट पर 55% तक की छूट और 8GB + 256GB वेरिएंट पर 54% तक की छूट मिल रही है।

खास ऑफर की बात करें तो कंपनी फोन पर ₹2,000 का कूपन डिस्काउंट दे रही है। कूपन लागू करने के बाद फोन की कीमत ₹32,299 तक पहुंच जाती है। इसके अलावा पुराने फोन को एक्सचेंज करने पर ₹34,700 तक का एक्सचेंज बोनस मिल सकता है।

फोन को ₹2,833 प्रति महीने की 12 महीने की No Cost EMI पर भी खरीदा जा सकता है। ये सभी EMI ऑप्शन HDFC Bank, SBI और Flipkart Axis Bank जैसे क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे, जिससे से आप फोन को No Cost EMI पर ले सकते हैं।

POCO X8 Power 5G के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो फोन में 6.83-इंच की 1.5K AMOLED डिस्प्ले है, जिसमें 120Hz का स्मूद रिफ्रेश रेट, 3,500 निट्स की शानदार पीक ब्राइटनेस और मजबूत कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 मिल रहा है। डिवाइस एक परफॉर्मेंस-फोकस्ड स्मार्टफोन है जिसमें 10,000mAh की बड़ी सिलिकॉन-कार्बन बैटरी दी गई है।

डिवाइस में 100W हाइपरचार्ज फास्ट वायर्ड चार्जिंग और 27W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी है। फोन में 4nm क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 Gen 5 प्रोसेसर है जिसके साथ 8GB तक LPDDR5X RAM और 256GB तक UFS 4.1 इंटरनल स्टोरेज मिल रही है।