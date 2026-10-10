बैक पैनल से साफ दिखेगा लिक्विड कूलिंग पाइप! 27 अक्टूबर को भारत में लॉन्च होगा ये यूनिक लुक वाला गेमिंग फोन

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Infinix GT 50 Pro इस महीने भारत में लॉन्च होने के लिए पूरी तरह तैयार है और ब्रांड ने अब इसकी लॉन्च डेट की घोषणा कर दी है। ये कंपनी की गेमिंग-फोकस्ड GT सीरीज का लेटेस्ट मॉडल होगा, जो पिछले साल जून में भारत में आए Infinix GT 30 Pro की जगह लेगा। आने वाला ये हैंडसेट 'Cyber Mecha' से इंस्पायर्ड एक्सटीरियर और दो कलर ऑप्शन्स में आएगा। ग्लोबल मॉडल की तरह ही Infinix ने इसमें लिक्विड कूलिंग सिस्टम दिया है, जो बैक पैनल से पार्शियली विजिबल है।

Infinix GT 50 Pro की भारत में लॉन्च डेट भारत में Infinix GT 50 Pro का लॉन्च 27 अक्टूबर को तय किया गया है। टीजर इमेज से कंफर्म होता है कि ये फोन खरीदारी के लिए एक्सक्लूसिव तौर पर Flipkart पर उपलब्ध होगा। Infinix के मुताबिक, GT 50 Pro में 'Cyber Mecha' डिजाइन लैंग्वेज दी गई है, जो सुपरकार्स के स्कल्प्टेड फॉर्म्स और एरोडायनैमिक लाइन्स से इंस्पायर्ड है। इसके 2D कंपोजिट रियर पैनल पर केवलर-स्टाइल टेक्स्चर्ड फिनिश मिलती है। कंपनी का कहना है कि ये डिजाइन मजबूती के साथ-साथ फोन को हल्का बनाए रखने में मदद करता है।

GT 50 Pro दो कलर ऑप्शन्स- ब्लैक एबिस और रेड ब्लेज में मिलेगा। Infinix का कहना है कि इन दोनों कलर्स को अलग-अलग लिक्विड-कूलिंग एक्सेंट्स के साथ पेयर किया गया है। ब्लैक एबिस में ग्रीन एक्सेंट मिलता है, जबकि रेड ब्लेज में रेड एक्सेंट दिया गया है।

इस हैंडसेट में Infinix का 'HydroFlow Liquid Cooling' सिस्टम मिलेगा, जिसमें भारत का पहला 'Explicit Viewport Design' इस्तेमाल किया गया है। इसके रियर पैनल पर एक डेडिकेटेड विंडो दी गई है, जहां से लिक्विड-कूलिंग चैनल्स साफ नजर आते हैं। वहीं, एक खास प्रिंटिंग प्रोसेस लाइट और शैडो के साथ 3D इफेक्ट तैयार करता है, जो मैकेनिकल पाइप्स जैसा फील देता है।

Infinix के मुताबिक, GT 50 Pro का थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम कंपनी के अपने फ्लो-चैनल डिजाइन का इस्तेमाल करता है, जिसमें हीट को तेजी से बाहर निकालने के लिए डुअल-पंप सिस्टम जोड़ा गया है। कंपनी का दावा है कि इस नए अप्रोच का मकसद कूलिंग हार्डवेयर को फोन के अंदर छिपाने के बजाय सीधे सामने दिखाना है।