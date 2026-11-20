टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Huawei ने दुनिया का पहला नॉन फोल्डेबल वाइड स्क्रीन स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह फोन Huawei OSTA O1 Pro नाम से लाया गया है, जिसके प्री-ऑर्डर चीन में शुरू हो गए हैं। इस फोन की डिस्प्ले का आस्पेक्ट रेश्यो 16:9.5 है। हुवावे के इस फोन में 7000 mAh की बैटरी और Kirin 9030S प्रोसेसर के साथ पेश किया गया है।

Huawei OSTA O1 Pro की स्पेसिफिकेशन्स Kirin 9030S वाइड बार फोन है, जिसमें 6.39-इंच की 1.5K LTPS फ्लैट डिस्प्ले दी गई है। इसके स्क्रीन का आस्पेक्ट रेश्यो 16:9.5 है। हुवावे का यह फोन Starry Black, Nebula White और Starburst Purple कलर में लॉन्च किया गया है। इस फोन में हॉरिजन्टल डुअल कैमरा मॉड्यूल और बैक में OSTA का लोगो दिया गया है।

Huawei के इस फोन को इनहाउस Kirin 9030S चिपसेट के साथ 12GB+256GB, 12GB+512GB, 16GB+512GB, और 16GB+1TB के रैम और स्टोरेज ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है। हुवावे के इस फोन के बैक पैनल में 200-मेगापिक्सल 1/1.28-इंच RYYB प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जिसके साथ 50-मेगापिक्सल 3.7x RYYB पेरिस्कोप टेलीफोटो और Red Maple लेंस दिया गया है। इस फोन में 7,000mAh की बैटरी और 66W वायर्ड चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है।

हुवावे का यह फोन HarmonyOS 7 AI Pioneer Edition पर रन करेगा। Huawei इस फोन को HarmonyOS AI फोन कह रहा है, जिसमें सिस्टम लेवल पर AI फीचर्स मिलेंगे। कंपनी का यह भी कहना है कि Kirin 9030S स्मार्टफोन को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, चिप और क्लाउड के बीच बेस्ट कोर्डिनेशन के लिए डिजाइन किया गया है।