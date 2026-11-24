टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Huawei ने चीन में अपना नया बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन लॉन्च कर दिया है, जिसे कंपनी ने Huawei Mate X8 के नाम से पेश किया है। कंपनी ने इसे Mate X8 और All-Scenario इवेंट के दौरान लॉन्च किया है। डिवाइस में 8.2 इंच की बड़ी इनर OLED डिस्प्ले देखने को मिल रही है। साथ ही इसमें 6.54 इंच की कवर स्क्रीन है।

फोन में कंपनी का नया Kirin 9050 Pro Logic Folding Tau प्रोसेसर और 6,200 mAh की बैटरी भी मिल रही है। इतना ही नहीं फोन में बेहतर हिंज मैकेनिज्म है, जिससे स्क्रीन पर पड़ने वाली क्रीज काफी कम हो जाती है।

Huawei Mate X8 के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो Huawei Mate X8 में 8.2 इंच की इनर OLED डिस्प्ले और 1Hz से 120Hz तक LTPO रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिल रहा है। फोन की पीक ब्राइटनेस 8,000 निट्स तक जा सकती है। डिवाइस में 6.54 इंच की कवर OLED डिस्प्ले भी मिल रही है। ये स्क्रीन भी 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आती है और इसकी पीक ब्राइटनेस 12,000 निट्स तक जा सकती है।

डिवाइस में Kirin 9050 Pro Logic Folding Tau चिपसेट मिल रहा है। फोन में पिछले मॉडल Mate X7 के मुकाबले ओवरऑल परफॉर्मेंस 31 परसेंट बेहतर है। इसमें 9-कोर और 16-थ्रेड LinxiCore CPU, Maleoon GPU और Da Vinci NPU मिल रहा है।

Huawei Mate X8 के कैमरा स्पेक्स कैमरा की बात करें तो फोन में Ruiying Z10 मॉड्यूलर कैमरा सपोर्ट मिल रहा है। फोन में 1 इंच का 50MP RYYB कैमरा, Red Maple सेंसर और ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन भी मिल रहा है। इतना ही नहीं कंपनी इसके लिए अलग कैमरा मॉड्यूल, कंट्रोल हैंडल और कनेक्टर शेल भी ऑफर कर रही है। डिवाइस में 6,200 mAh की बैटरी भी मिल रही है।

Huawei Mate X8 की कीमत कीमत की बात करें तो फिलहाल कंपनी ने इसकी कीमत और सेल डेट का खुलासा नहीं किया है। भारत समेत दूसरे मार्केट में लॉन्च को लेकर भी जानकारी सामने नहीं आई है। डिवाइस को Purple Gold Brocade, Azure Sky Black, Snowy White, Qingyun Brocade और Danxia Brocade कलर में लॉन्च किया गया है।