iPhone और एंड्रॉइड स्मार्टफोन में कैसे चेक करें AQI?

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली और आसपास के इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब है। आज सुबह दिल्ली में धूएं और कोहरे के मिश्रण की चादर छा गई। सुबह दिल्ली में AQI 600 तक पहुंच गया, जो गंभीर कैटेगरी में आता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बड़ी समस्या है। अगर आप अपने इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करना चाहते हैं, तो आप यह अपने फोन से ही कर सकते हैं। यहां आईफोन और एंड्रॉइड फोन में इसे चेक करने का तरीका बताने वाले हैं।

अपने iPhone या Android फोन पर एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) को चेक करना आसान है। इसे बस कुछ ही स्टेप में किया जा सकता है। iPhone यूजर्स के लिए प्रोसेस 1. वैदर ऐप की मदद से AQI चेक कर सकते हैं।

2. iPhone में वैदर ऐप को ओपन करें।3. नीचे स्क्रॉल करें और 'एयर क्वालिटी सेक्शन' पर टैप करें।

थर्ड पार्टी ऐप

एंड्रॉइड के लिए क्या है प्रोसेस

गूगल मैप भी है आसान तरीका

यहां आपकी लोकेशन का एयर क्वालिटी इंडेक्स दिख जाएगा।आप एयर क्वालिटी पर टैप करके AQI के बारे में ज्यादा डिटेल पा सकते हैं।इसमें गूड, मोडरेट और वेरी पूअर ऑप्शन मिलते हैं।सिरी का इस्तेमाल करके भी आप एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक कर सकते हैं। इसके लिए सिरी पर साइड बटन को प्रेस करें और पूछें "What is the air quality today या "What's the AQI right now?। इतना करने के बाद डिटेल सामने आ जाएगी।एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करने के लिए ऐप स्टोर से एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) या प्लूम लैब्स एयर रिपोर्ट जैसे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।गूगल ऐप ओपन करें।गूगल असिस्टेंट का यूज करें।इससे पूछें- "What is the AQI in my area?" जवाब आपके सामने आ जाएगा।वैदर ऐप का इस्तेमाल करके भी AQI चेक कर सकते हैं।थर्ड पार्टी ऐप भी आप इसके लिए इंस्टॉल कर सकते हैं।अगर आप भी अपने फोन या लैपटॉप में गूगल मैप्स पर एक्यूआई चेक करना चाहते हैं तो हम आपको स्टेप्स बता रहे हैं। इन्हें फॉलो कर आप किसी भी लोकेशन का एक्यूआई चेक कर सकते हैं।सबसे पहले आपको अपने फोन में इंस्टॉल Google Maps की ऐप को अपडेट करना है।अब आप जिस लोकेशन का एक्यूआई जानना चाहते हैं उसका नाम सर्च करें।लेयर्स आइकन पर टैप कर आपको एयर क्वालिटी के ऑप्शन पर क्लिक करना है।लैपटॉप पर गूगल मैप ओपन करने पर बाईं ओर नीचे आपको लेयर्स का ऑप्शन मिलेगा। यहां से आप एक्यूआई सलेक्ट कर एयर क्वालिटी चेक कर पाएंगे। इस तरह आप गूगल मैप पर किसी भी लोकेशन की एयर क्वालिटी इंडेक्स को रियल-टाइम ट्रैक कर सकते हैं।