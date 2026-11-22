टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सितंबर में चीन में अपनी Honor Watch 6 Pro लॉन्च करने के बाद, अब इस चीनी ब्रांड ने अपनी प्रीमियम स्मार्टवॉच को ग्लोबल मार्केट्स में भी लॉन्च कर दिया है। Honor Watch 6 Pro एक प्रीमियम डिजाइन ऑफर करती है और ये मेटल और पॉलीमर दोनों स्ट्रैप ऑप्शन्स में अवेलेबल है, जिसकी कीमत EUR 379 से शुरू होती है। रग्ड माहौल के लिए डिजाइन की गई इस वॉच में जंगल और दूरदराज के इलाकों में काम करने वाला पोजिशनिंग सिस्टम दिया गया है, जो इसे फिटनेस और आउटडोर लवर्स के लिए बेहतरीन बनाता है। Honor की Watch 6 Pro Android और iOS दोनों डिवाइसेज को सपोर्ट करती है।

Honor Watch 6 Pro की कीमत और उपलब्धता Honor Watch 6 Pro के Black Fluoroelastomer स्ट्रैप ऑप्शन को EUR 379 (करीब 38,000 रुपये) और Silver Steel स्ट्रैप ऑप्शन को EUR 429 (करीब 43,000 रुपये) में लॉन्च किया गया है। तुलना करें तो चीन में इसके स्टेनलेस स्टील वर्जन को CNY 1,600 (करीब 22,000 रुपये) में लॉन्च किया गया था, जो काफी कम है। ये वियरेबल 19 नवंबर से फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन में प्री-सेल के लिए उपलब्ध हो रहा है। 31 दिसंबर 2026 तक दोनों वेरिएंट्स क्रमशः EUR 279 और EUR 329 की कम प्रोमो कीमत पर भी मिलेंगे। भले ही Honor ग्लोबल लेवल पर आधिकारिक तौर पर केवल स्टील और सिलिकॉन स्ट्रैप ऑप्शन्स ही बेचती है, लेकिन सेल पीरियड के दौरान कंपनी इसके साथ एक फ्री 22mm लेदर स्ट्रैप भी देगी। दोनों ऑप्शन्स में 32MB RAM और 4GB स्टोरेज मिलती है।

Honor Watch 6 Pro के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स स्ट्रैप वेरिएंट्स के अलावा, ये वॉच दो केस ऑप्शन्स- Black या Silver Steel में आती है। दोनों केस मेटल के हैं, जिनका साइज डायगोनली 46.3mm है और इनकी थिकनेस 11.6mm है। बिना स्ट्रैप के केस का वजन 50.9 ग्राम है और इसमें एक फंक्शनल ऑक्टागोनल क्राउन व एक साइड बटन दिया गया है। मजबूती के लिए इस केस को 5ATM, IP68, IP69 और IP69K रेटिंग मिली है।

फ्रंट में 1.5-इंच का Tandem OLED डिस्प्ले है, जो ब्रांड के मुताबिक 5,500 निट्स की पीक ब्राइटनेस तक पहुंच सकता है। Honor ने ये नहीं बताया है कि इस स्मार्टवॉच में कौन-सा चिपसेट लगा है, लेकिन इसमें Honor Polaris पोजिशनिंग सिस्टम मिलता है, जो आउटडोर लवर्स को स्थिर सिग्नल देने के लिए डुअल-फ्रीक्वेंसी, थ्री-एंटीना डिजाइन का इस्तेमाल करता है। Honor का ये भी दावा है कि लगातार पोजिशनिंग ट्रैकिंग ऑन रखने पर भी ये वॉच 21 घंटे तक चल सकती है। ये 120 से ज्यादा स्पोर्ट्स को ट्रैक कर सकती है और इसमें प्रोफेशनल रनिंग कोच, आउटडोर ट्रेल रनिंग, प्रोफेशनल फुटबॉल और बैडमिंटन मोड्स शामिल हैं।