11000mAh बैटरी और 200MP कैमरे वाला 5G फोन लॉन्च, 120Hz OLED डिस्प्ले और 16GB की रैम भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Honor ने होम मार्केट चीन में Magic 9 सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने इस सीरीज के तहत तीन स्मार्टफोन Magic 9, Magic 9 Pro Max और Magic 9 Super Edition लॉन्च किए हैं। यह इस सीरीज का सुपर पावर्ड वर्जन है। इसमें कंपनी ने स्टेंडर्ड मॉडल की तुलना में बड़ी बैटरी दी है।

Honor Magic 9 Super Edition के स्पेसिफिकेशन्स Honor Magic 9 Super Edition स्मार्टफोन में 6.81-इंच का OLED डिस्प्ले दिया है। इसका रेजोल्यूशन 2788 x 1280, रिफ्रेश रेट 120Hz है, जो 1.07 बिलियन कलर्स सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 10,000 निट्स तक की है। फोन का स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो 95.5% है, जिसमें 1.03mm नैरो बैजल्स दिए गए हैं।

ऑनर के Magic 9 Super Edition स्मार्टफोन में 11,000mAh की बैटरी दी है, जो 80W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। यह फोन पिछले साल के फ्लैगशिप Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप और LPDDR5X रैम और UFS 4.1 स्टोरेज के साथ आता है।

Magic 9 Super Edition स्मार्टफोन में 200-मेगापिक्सल का Samsung S5KHP5 प्राइमरी कैमरा दिया है। इस इमेज सेंसर का साइज 1/1.55-इंच, अपर्चर f/1.9 है, जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन सपोर्ट करता है। इसके साथ फोन में 50-मेगापिक्सल Sony LYTIA 500 टेलीफोटो कैमरा लेंस दिया है, जो 3x ऑप्टिकल जूम और OIS सपोर्ट करता है। इस फोन में 12-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा भी दिया है, जो ऑटोफोकस सपोर्ट करता है। फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 50-मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है।

Magic 9 Super Edition स्मार्टफोन एंड्रयॉड 17 पर आधारित MagicOS 11 पर रन करता है। यह फोन Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, आईआर ब्लास्टर और ड्यूल सिम कनेक्टिविटी के साथ आता है। फोन में कूलिंग के लिए विंड-टनल फैन दिया गया है। इस फोन में ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, स्टीरियो स्पीकर और IP68, IP69, IP69K रेटिंग मिलती है।