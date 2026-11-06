9,000 mAh बैटरी के साथ आएगा दो डिस्प्ले वाला नया स्मार्टफोन, 200MP कैमरा, Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर और 80W चार्जिंग भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Honor इन दिनों अपने अपकमिंग नंबर सीरीज स्मार्टफोन की लॉन्च की तैयारी कर रहा है। कंपनी को लेकर खबर है कि वह इसी महीने चीन में Honor 700 लाइनअप को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। इस सीरीज का सबसे प्रीमियम Honor 700 Pro को क्वालकॉम के Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया जाएगा। ऑनर के अपकमिंग स्मार्टफोन की मार्केट में सीधी टक्कर OPPO Reno 17 और Vivo S70 सीरीज से होनी है।

Honor 700 सीरीज की संभावित स्पेसिफिकेशन्स चाइनीज टिपस्टर Digital Chat Station ने दावा किया है कि Honor 700 स्मार्टफोन को Snapdragon 8s Gen 4 के साथ और Pro मॉडल को Snapdragon 8 Gen 5 के साथ पेश किया जा सकता है। इससे पहले कंपनी ने Honor 600 Pro में Snapdragon 8 Elite चिपसेट दिया था। कंपनी का फोकस नंबर सीरीज के स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस को बेहतर करने पर है। यही कारण है कि कंपनी क्वालकॉम की 8 सीरीज चिपसेट के साथ स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है। पिछले साल स्टेंडर्ड Honor 600 को Snapdragon 7 Gen 4 के साथ लॉन्च किया था।

अगर ऐसा होता है कि ऑनर की अपकमिंग स्मार्टफोन सीरीज ओप्पो के अपकमिंग Reno 17 सीरीज से लीड में रहेगी। ओप्पो के अपकमिंग फोन्स को लेकर खबर है कि इसका स्टेंडर्ड वर्जन Snapdragon 7 Gen 4 और प्रो मॉडल Dimensity 8500 Super चिपसेट के साथ लाया जा सकता है। अपकमिंग Vivo S70 के बारे में खबर है कि इसमें Snapdragon 8s Gen 4 दिया जा सकता है। ओप्पो और वीवो दोनों कंपनियों के फोन इसी महीने लॉन्च होने हैं।