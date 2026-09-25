6,000mAh की बैटरी और 120Hz डिस्प्ले वाला नया 5G फोन, भारत में 29 सितंबर को होगा लॉन्च; 64MP कैमरा भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। HMD ने Vibe 2 Pro के लिए भारत में लॉन्च डेट कन्फर्म कर दी है। कंपनी ने ऑफिशियल लॉन्च से पहले इसके कलर ऑप्शन्स और मेन स्पेसिफिकेशन्स का भी खुलासा कर दिया है। HMD Vibe 2 Pro में 64-मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर वाला डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। ये हैंडसेट 6,000mAh की बैटरी के साथ आएगा। इस नए मॉडल के साथ ब्रांड अपने Vibe 2 स्मार्टफोन लाइनअप को बड़ा कर रहा है, जिसने इस साल की शुरुआत में देश में डेब्यू किया था।

HMD Vibe 2 Pro की भारत में लॉन्च डेट HMD Vibe 2 Pro भारत में 29 सितंबर को लॉन्च होने वाला है। Vibe सीरीज का ये नया स्मार्टफोन Flipkart के जरिए सेल किया जाएगा और इस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट भी लाइव हो चुकी है। लिस्टिंग से पता चलता है कि इस हैंडसेट में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.78-इंच का full-HD+ डिस्प्ले मिलेगा। इसे Aqua Green, Cosmic Purple और Silver Mist कलर्स में टीज किया गया है।

The wait was for a reason. More of what makes every moment feel better. HMD Vibe2 Pro is here. More Pro in every moment. Gotta feel it. Stay tuned for Launch on 29th Sept. #HMD #HMDIndia #HMDPro #Vibe2Pro #Vibe #gottafeelit (HMD Vibe2 Pro, HMD Vibe2 Pro launch, HMD smartphone, HMD India, new 5G smartphone, Pro smartphone, HMD Vibe2 Pro India) — HMD India (@HMDdevicesIN) September 24, 2026 HMD Vibe 2 Pro में MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट होना कन्फर्म है, जिसके साथ 8GB तक रैम और 128GB का ऑनबोर्ड स्टोरेज मिलेगा। इसमें 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6,000mAh की बैटरी दी जाएगी। कैमरा की बात करें तो, HMD Vibe 2 Pro में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें 64-मेगापिक्सल का Sony IMX682 प्राइमरी सेंसर और 2-मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा शामिल है। सेल्फी और वीडियो कॉल्स के लिए इसमें 13-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया जाएगा। HMD Vibe 2 Pro आउट ऑफ द बॉक्स Android 16 के साथ आएगा। इसमें Indus AI भी शामिल होगा, जिसके बारे में HMD का कहना है कि ये 22 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है।