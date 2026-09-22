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HMD भारत में जल्द लॉन्च करेगा नया स्मार्टफोन, टीजर में दिखा रियर डिजाइन और Flipkart से सेल कंफर्म

By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
Published: Tue, 22 Sep 2026 07:30 PM (IST)

HMD ने भारत में अपने एक नए स्मार्टफोन का टीजर जारी किया है, जिसके 'HMD Pro' नाम से आने की संभावना है। आइए जानते हैं इसके बारे में।

HMD ने टीज किया नया Pro स्मार्टफोन।

HMD ने टीज किया नया Pro स्मार्टफोन। 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। HMD भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी ने मंगलवार को X पर एक टीजर शेयर करते हुए एक नए डिवाइस के आने और उसकी उपलब्धता से जुड़ी डिटेल्स कन्फर्म की हैं। हालांकि, HMD ने अभी तक फोन के असली नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन टीजर से संकेत मिलता है कि कैमरा इसके मेन हाइलाइट्स में से एक होगा। ये रियर डिजाइन की एक झलक भी पेश करता है। इसके डुअल रियर कैमरा यूनिट के साथ आने की संभावना है।

भारत में नया फोन लॉन्च करने के लिए तैयार HMD

HMD ने भारत में एक नए Pro स्मार्टफोन के लॉन्च को टीज किया है। हालांकि, फाइनल नाम कन्फर्म होना अभी बाकी है, लेकिन आने वाले हैंडसेट को 'HMD Pro' कहा जा सकता है। टीजर में 'Pro is about to focus on one thing: your Vibe' टैगलाइन दी गई है और यूजर्स से 'what's behind the lens' का अंदाजा लगाने को कहा गया है, जिससे संकेत मिलता है कि नए स्मार्टफोन के साथ नए कैमरा फीचर्स पेश किए जा सकते हैं।

टीजर को 'coming soon' टैग के साथ दिखाया गया है। आने वाले HMD Pro स्मार्टफोन की देश में Flipkart के जरिए बिक्री होना कन्फर्म है। ये Flipkart के 'The Big Billion Days' शॉपिंग इवेंट के दौरान बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

13 सेकंड का वीडियो आने वाले फोन के रियर डिजाइन को दिखाता है। इसे राउंडेड कॉर्नर्स के साथ सिल्वर फिनिश में दिखाया गया है। इसमें एक डुअल रियर कैमरा यूनिट नजर आ रही है, जिसमें वर्टिकल तरीके से लगे दो बड़े और उभरे हुए सर्कुलर लेंस कटआउट्स हैं। LED फ्लैश रिंग को ऊपर वाले लेंस के नीचे एक छोटे सर्कुलर एलिमेंट में रखा गया है। पूरा कैमरा मॉड्यूल एक राउंडेड रेक्टेंगुलर आइलैंड के अंदर दिया गया है।

टीजर में एक 'Vibe' टैग दिया गया है, जो इस नए डिवाइस को HMD की हाल ही में पेश की गई Vibe सीरीज से जोड़ सकता है। हालांकि, अभी ये पक्का नहीं है कि आने वाला स्मार्टफोन Vibe लाइनअप का हिस्सा होगा या नहीं।

HMD ने इस साल की शुरुआत में भारत में अपना Vibe 2 5G स्मार्टफोन 10,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था। इसे कॉस्मिक लैवेंडर, नॉर्डिक ब्लू और पीच पिंक कलर्स में रिलीज किया गया था और ये फिलहाल Flipkart पर उपलब्ध है।

HMD Vibe 2 5G में 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.7-इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है। ये 4GB रैम और 128GB तक स्टोरेज के साथ जुड़े ऑक्टा-कोर Unisoc प्रोसेसर पर चलता है। इसमें AI-सपोर्टेड रियर कैमरा यूनिट है, जिसमें 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा शामिल है। इसमें 8-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और इसे डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP64 की रेटिंग दी गई है। फोन में 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6,000mAh की बैटरी दी गई है।

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