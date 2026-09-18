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ChatGPT की तरह अब Grok Bot भी करेगा आपसे बातें, एलन मस्क के AI चैटबोट में शामिल की वॉइस टेक्नोलॉजी

By Digital Desk Edited By: Subhash Gariya
Published: Fri, 18 Sep 2026 07:00 PM (IST)

एलन मस्क की एआई कंपनी xAI ने अपने Grok Bot को वॉइस असिस्टेंट फीचर से अपग्रेड किया है, जिससे यूजर्स अब बोलकर इंटरैक्ट कर सकेंगे।

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टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एलन मस्क की एआई कंपनी ने अपने चैटबोट Grok Bot को अपग्रेड किया है। इसे अब एआई वॉइस एसिस्टेंट के रूप में भी इस्तेमाल किया है सकता है। यूजर्स प्रॉम्प्ट लिखने के बजाय बोल भी सकते हैं। ग्रोक बोट के मोबाइल और डेस्कटॉप वर्जन दोनों के लिए इस फीचर को इनेबल किया जाएगा। कंपनी इसे फीचर को चरणबद्ध तरीके से रिलीज कर रही है। रियल टाइम स्पोकन इंटरेक्शन के लिए कंपनी ने xAI की Grok Voice technology का यज किया है।

Bot वॉइस मोड

Grok Bot ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर कर इस नए फीचर के बारे में जानकारी दी हैं। अगले कुछ दिनों में ग्रोक बोट का यह फीचर यूजर्स के लिए उपलब्ध हो जाएगा। इस फीचर के आ जाने के बाद Grok Bots के साथ यूजर्स बोल भी जाएंगे। यूजर्स को जवाब सुनने को मिलेंगे। यानी यूजर्स को ग्रोक यूज करने के लिए अब की-बोर्ड की जरूरत न के बराबर रह जाएगी।

Grok Voice में कंपनी ने xAI की रियल-टाइम वॉइस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इसमें कंपनी ने जुलाई में लॉन्च Grok Voice Think Fast 2.0 लेटेस्ट वर्जन का इस्तेमाल किया है। xAI ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि यह सिस्टम पुराने वर्जन के मुकाबले 1.4 गुना तेज है। इसके साथ ही इस मॉडल की ट्रांसक्रिप्शन एक्यूरेसी Deepgram Nova 3 और ElevenLabs Scribe v2 के मुकाबले 1.5 से 2 गुना तेज है।

डेस्कटॉप और आईओएस के लिए Grok Bot का पहला पब्लिक बीटा अगस्त में लॉन्च किया गया था। एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए इसका बीटा September में लाया गया था। बताया जा रहा है कि एलन मस्क की कंपनी xAI इस मॉडल को अपने सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाएगी, लेकिन कंपनी ने अभी यह नहीं बताया है कि किस प्लेटफॉर्म के लिए इसे कब रोलआउट किया जाएगा। xAI की वॉइस टेक्नोलॉजी Grok Bot के अलावा अन्य जगहों पर भी देखने को मिलेगी।

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