ChatGPT की तरह अब Grok Bot भी करेगा आपसे बातें, एलन मस्क के AI चैटबोट में शामिल की वॉइस टेक्नोलॉजी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एलन मस्क की एआई कंपनी ने अपने चैटबोट Grok Bot को अपग्रेड किया है। इसे अब एआई वॉइस एसिस्टेंट के रूप में भी इस्तेमाल किया है सकता है। यूजर्स प्रॉम्प्ट लिखने के बजाय बोल भी सकते हैं। ग्रोक बोट के मोबाइल और डेस्कटॉप वर्जन दोनों के लिए इस फीचर को इनेबल किया जाएगा। कंपनी इसे फीचर को चरणबद्ध तरीके से रिलीज कर रही है। रियल टाइम स्पोकन इंटरेक्शन के लिए कंपनी ने xAI की Grok Voice technology का यज किया है।

Bot वॉइस मोड Grok Bot ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर कर इस नए फीचर के बारे में जानकारी दी हैं। अगले कुछ दिनों में ग्रोक बोट का यह फीचर यूजर्स के लिए उपलब्ध हो जाएगा। इस फीचर के आ जाने के बाद Grok Bots के साथ यूजर्स बोल भी जाएंगे। यूजर्स को जवाब सुनने को मिलेंगे। यानी यूजर्स को ग्रोक यूज करने के लिए अब की-बोर्ड की जरूरत न के बराबर रह जाएगी।