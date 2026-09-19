Google का सितंबर 2026 Pixel Drop अपडेट जारी, भारत में Pixel डिवाइसेज को मिले स्कैम डिटेक्शन समेत ये नए फीचर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Google अपने Pixel डिवाइसेज के लिए सितंबर 2026 Pixel Drop के आधार पर नए फीचर्स रोलआउट कर रहा है। ये अपडेट Pixel 6 और उसके बाद के नए मॉडल्स में Harry Potter ऑडियोबुक पैक्स लेकर आता है। इस लेटेस्ट ड्रॉप में रीडिजाइन्ड विजेट ऑप्शन के साथ VIP कॉन्टैक्ट अपडेट्स भी शामिल हैं। इसके साथ ही लेटेस्ट Pixel Drop में Messages के अंदर एक्सपैंडेड स्कैम डिटेक्शन फीचर भी जोड़ा गया है। सपोर्टेड Pixel डिवाइसेस को ये अपडेट उनके कैरियर और खास डिवाइस मॉडल के आधार पर फेजेस में मिलेगा।

Google Pixel सितंबर 2026 फीचर ड्रॉप: क्या नया है? Google ने एक ब्लॉग पोस्ट में बताया कि सितंबर 2026 Pixel Drop के हिस्से के तौर पर अब Pixel डिवाइसेस पर Harry Potter ऑडियोबुक पैक्स उपलब्ध हैं। Audible पर 'Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions' के लॉन्च के तहत ये यूजर्स को अपने डिवाइस पर वॉलपेपर्स, आइकन्स और साउंड्स को कस्टमाइज करने की सुविधा देता है।

एलिजिबल यूजर्स को दो महीने का फ्री Audible ट्रायल मिलेगा। ये ऑफर अगले साल 14 जनवरी तक वैलिड रहेगा। ये सुविधा अमेरिका, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया में उपलब्ध होगी। इसके अलावा, लेटेस्ट Pixel Drop में 'Pixel VIPs' के लिए नए डिजाइन वाले एक्सपैंडेड विजेट ऑप्शन्स जोड़े गए हैं। Pixel VIPs में एक नया होम स्क्रीन विजेट मिलता है, जिससे यूजर्स होम स्क्रीन से ही सीधे सिंगल टैप में कॉल कर सकते हैं। यूजर्स नीचे दिए गए नए फ्लोटिंग मेन्यू का इस्तेमाल करके अलग-अलग VIP कॉन्टैक्ट्स के बीच स्विच भी कर सकते हैं।

साथ ही, Google का स्कैम डिटेक्शन फीचर अब मैसेजिंग एप्स के लिए Gboard में भी आ गया है। जब आप किसी सस्पिशियस मैसेज का रिप्लाई टाइप करना शुरू करेंगे, तो Keys के ठीक ऊपर एक 'Likely scam' वार्निंग चिप दिखाई देगी। ये फीचर फिलहाल सिर्फ अमेरिका में उपलब्ध है।

इस बीच, Google ने कंफर्म किया है कि इनकमिंग नोटिफिकेशन्स के लिए मौजूदा स्कैम डिटेक्शन फीचर को भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, मैक्सिको, सिंगापुर और यूके समेत नौ नए देशों में एक्सपैंड किया जा रहा है। इसके साथ ही इसमें अरबी, फ्रेंच, जर्मन, पुर्तगाली, जापानी और स्पैनिश जैसी छह नई भाषाओं का सपोर्ट भी जोड़ा गया है।

Google ने 'Pause Point' डिजिटल वेलबीइंग फीचर को भी Pixel 6 और नए डिवाइसेस तक एक्सपांड कर दिया है। ये टूल पहली बार Pixel 11 के साथ पेश किया गया था और इसे जानबूझकर फोन में ज्यादा समय बिताने की आदत को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये किसी भी डिस्ट्रैक्ट करने वाले एप को खोलने से पहले थोड़ा पॉज देता है।