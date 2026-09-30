Google का किफायती 5G फोन: 4 कलर ऑप्शन, 6.3 इंच डिस्प्ले और Tensor G6 चिपसेट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। गूगल ने इस साल फरवरी में Pixel 10a को भारत में लॉन्च किया गया था। अब कंपनी इस डिवाइस के अगले किफायती मॉडल Google Pixel 11a को जल्द ही लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। फोन के CAD रेंडर्स ऑनलाइन सामने आए हैं, जिनमें इसके डिजाइन, कलर ऑप्शन और संभावित डायमेंशन की डिटेल्स सामने आई है।

Pixel 11a में पिछले मॉडल की तरह पिल-शेप कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल सकता है, हालांकि इस बार फोन का कैमरा आइलैंड थोड़ा बड़ा हो सकता है। चलिए जानते हैं कि अपकमिंग Google Pixel 11a का डिजाइन कैसे होगा... ऐसा हो सकता Google Pixel 11a का डिजाइन Android Headlines ने अपनी हालिया रिपोर्ट में Google Pixel 11a के CAD रेंडर्स शेयर किए हैं। रेंडर्स में फोन का डिजाइन Pixel 10a से काफी मिलता-जुलता लग रहा है। फोन में फ्लैट रियर पैनल के साथ ऊपर की तरफ पिल-शेप कैमरा मॉड्यूल मिल रहा है। कैमरा मॉड्यूल में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिल सकता है। साथ ही LED फ्लैश भी दिखाई दे रही है।

First look at the Google Pixel 11a!



Leaked renders reveal the design of the Pixel 11a in purple and with a shorter camera "bar." It will be powered by the Tensor G6 chip and will be available in four colors.

Source: Android Headlines & OnLeaks#Pixel11a #GooglePixel #Android pic.twitter.com/WYXBa56Jm2 — Pixel News Hub (@PixelNewsHub) September 29, 2026 फोन में सामने की तरफ फ्रंट में फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, जिसके चारों तरफ मोटे बेजल्स हो सकते हैं। स्क्रीन के टॉप सेंटर में होल-पंच कटआउट मिलने की उम्मीद है, जिसमें सेल्फी कैमरा मिल सकता है। पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर डिवाइस के दाईं ओर मिल सकते हैं। जबकि नीचे USB Type-C पोर्ट, स्पीकर ग्रिल और माइक्रोफोन कटआउट मिल सकता है। मिल सकते हैं चार कलर ऑप्शन रिपोर्ट्स के मुताबिक Google Pixel 11a को ब्लैक, ग्रीन, पर्पल और सिल्वर कलर में पेश किया जा सकता है। ब्लैक वेरिएंट को Obsidian नाम देने की बात कही जा रही है। जबकि ग्रीन कलर Olive या Pistachio, पर्पल को Frost और सिल्वर शेड को Fog नाम दिया जा सकता है।

Google Pixel 11a संभावित स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, Pixel 11a में 6.3 इंच की डिस्प्ले मिल सकती है, जिसका रेजोल्यूशन 1,080 x 2,424 पिक्सल हो सकता है। स्क्रीन में 120Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट, 2,250 निट्स तक HDR ब्राइटनेस और 3,350 निट्स तक पीक ब्राइटनेस मिलने की उम्मीद है। परफॉर्मेंस के लिए डिवाइस में Google Tensor G6 चिपसेट दिया जा सकता है।