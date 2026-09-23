महंगे होते फोन्स के दौर में Google Pixel 10 पर उठाएं डिस्काउंट का फायदा, मिल रही बड़ी छूट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप अपग्रेड करने की सोच रहे हैं या फ्लैगशिप-लेवल परफॉर्मेंस देने वाला एक नया डिवाइस खरीदना चाहते हैं, तो Google Pixel 10 इस समय Amazon पर भारी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। फ्लैट प्राइस रिडक्शन के साथ-साथ आप डिवाइस की टोटल इफेक्टिव प्राइस को और घटाने के लिए बैंक और कार्ड ऑफर्स को भी क्लब कर सकते हैं। अगर आप इस डिवाइस से वाकिफ नहीं हैं, तो बता दें कि Pixel 10 में 120Hz डिस्प्ले, Tensor G5 चिपसेट और एक बड़ी बैटरी मिलती है। इतना ही नहीं, कैमरा लवर्स के लिए इसके बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप भी मिलता है। आइए जानते हैं Amazon पर Google Pixel 10 पर मिल रही डील के बारे में।

Google Pixel 10 Amazon डील Google ने भारतीय बाजार में Pixel 10 को 79,999 रुपये की कीमत पर पेश किया था, लेकिन फिलहाल ये हैंडसेट (ऑब्सिडियन, 12GB रैम, 256GB स्टोरेज) Amazon पर सिर्फ 67,400 रुपये में लिस्टेड है। यानी यहां 12,599 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट ग्राहकों को दिया जा रहा है। इसके अलावा बायर्स चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स के जरिए 1,685 रुपये तक की एक्स्ट्रा बचत भी कर सकते हैं, जिससे इसकी नेट इफेक्टिव कीमत और भी कम हो जाती है।

Amazon उन ग्राहकों के लिए सिर्फ 2,370 रुपये प्रति महीने से शुरू होने वाले EMI ऑप्शन्स भी दे रहा है जो स्मार्टफोन के लिए पूरी रकम एक बार में नहीं चुकाना चाहते। अगर आप पुराने फोन से अपग्रेड कर रहे हैं, तो आप इस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एक्सचेंज ऑफर भी चेक कर सकते हैं। अपने पुराने डिवाइस के ब्रांड, मॉडल और वर्किंग कंडीशन के आधार पर आपको 36,000 रुपये तक की एक्सचेंज वैल्यू मिल सकती है।

Google Pixel 10: क्या आपको इसे खरीदना चाहिए? Google Pixel 10 एक बेहतरीन ऑप्शन है अगर आप उन लोगों में से हैं जो अच्छे कैमरे के साथ-साथ AI फीचर्स वाले रिफाइंड सॉफ्टवेयर को प्रायोरिटी देते हैं। इस प्राइस पॉइंट पर आपको 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.3-इंच का डिस्प्ले मिलता है। कंपनी का ये भी दावा है कि बाहर इस्तेमाल करने पर ये डिस्प्ले 3,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस तक पहुंच सकता है। पैनल को स्क्रैच से सेफ रखने के लिए मेकर ने इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 भी लगाया है।

परफॉर्मेंस की बात करें तो, ये स्मार्टफोन Tensor G5 चिपसेट से पावर लेता है। इसके साथ ही, यूजर्स को 12GB तक रैम और 256GB तक की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। Pixel 10 में 4,970mAh की बैटरी भी दी गई है, जिसे 30W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है।