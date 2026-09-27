प्राइवेसी के लिए Redact पेन और फोटो को विंटेज लुक, Google Photos में जुड़े कई नए कमाल के फीचर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Google Photos कई नए फीचर्स रोलआउट कर रहा है जो तस्वीरों को एडिट करना, ऑर्गनाइज करना और बदलना काफी आसान हो जाएगा। इस अपडेट में नए Redact पेन के साथ अपग्रेडेड Markup टूल, विंटेज-स्टाइल एडिट्स के लिए नए Moods और एडिशनल Remix टेम्पलेट्स शामिल हैं। Google अपने AI-पावर्ड Wardrobe फीचर को भी ज्यादा यूजर्स तक पहुंचा रहा है, जबकि Gemini Spark अब केवल एक प्रॉम्प्ट के जरिए तस्वीरें चुनने, उन्हें ब्राइट करने और शेयर करने में Photos के साथ मिलकर काम कर सकता है। ये नए फीचर्स टूल और रीजन के हिसाब से Android और iOS पर रोलआउट किए जा रहे हैं।

Google Photos को मिला नया Redact टूल और Moods Google ने एक ब्लॉग पोस्ट में कन्फर्म किया कि उसने अपग्रेडेड Markup टूल के लिए ग्लोबल Android रोलआउट शुरू कर दिया है। इसमें एक नया Redact पेन जोड़ा गया है जो फोटोज में मौजूद पर्सनल या सेंसिटिव जानकारी को ब्लर कर सकता है। साथ ही इसमें पेन की थिकनेस को एडजस्ट करने वाले कंट्रोल्स भी मिलते हैं, जिससे ज्यादा बारीक एडिटिंग की जा सके। ये टूल तस्वीरों पर टेक्स्ट जोड़ने के लिए नए फॉन्ट्स भी जोड़ता है।

Google, Android पर Moods को ग्लोबली रोलआउट कर रहा है, जो AI की मदद से ऐसे स्टाइल्स लाता है जो तस्वीरों को 35mm फिल्म, 2000 के दशक के डिजीकैम और दूसरे विंटेज फॉर्मेट्स जैसा लुक दे सकते हैं। ये फीचर यूजर्स को इन इफेक्ट्स के असर को कम या ज्यादा करने और फाइनल इमेज को कस्टमाइज करने के लिए स्लाइडर कंट्रोल्स भी देता है।

ये अपडेट चुनिंदा देशों में Android और iOS पर Google Photos में 15 Remix टेम्पलेट्स भी जोड़ता है। ये टेम्पलेट्स तस्वीरों को रेड कार्पेट-स्टाइल इमेजेस, बर्थडे कार्ड्स और फोटो बूथ शॉट्स में बदलने के ऑप्शन्स देते हैं। इनका एक्सेस केवल 18 साल से ऊपर के यूजर्स तक ही सीमित है।

Google ने बढ़ाया AI Wardrobe और Gemini Spark इंटीग्रेशन का दायरा Google ने अपने Wardrobe फीचर को अमेरिका, भारत और ब्राजील में एलिजिबल Android और iOS यूज़र्स के लिए रोलआउट कर दिया है। ये फोटोज में दिखने वाले कपड़ों को पहचानकर उनका एक डिजिटल कलेक्शन बना सकता है, जिससे यूजर्स अलग-अलग तरह के कपड़े देख सकते हैं और नए कॉम्बिनेशन्स तैयार कर सकते हैं। ये फीचर वर्चुअल स्टाइलिंग और नए लुक्स ट्राई करने की सुविधा भी देता है। Google का कहना है कि वॉर्डरोब से जुड़ा डेटा रिटेलर्स जैसे किसी भी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं किया जाता है।

Gemini Spark अब फैमिली पोर्ट्रेट्स चुनने में यूजर्स की मदद करते समय सीधे Google Photos की तस्वीरों का इस्तेमाल कर सकता है। सिर्फ एक रिक्वेस्ट पर ये सही तस्वीरें ढूंढ सकता है, उनकी ब्राइटनेस सुधार सकता है और उन्हें शेयर करने के लिए तैयार कर सकता है। ये फीचर अमेरिका में एलिजिबल Google AI Pro और Ultra सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है।