टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Google Maps ने अपने Ask Maps में नए AI टूल्स जोड़े हैं। इनकी मदद से यूजर्स अपनी पसंद के मुताबिक पूरा ट्रैवल आइटिनरेरी तैयार कर सकेंगे। इसी तरह, Immersive Navigation की मदद से सड़कें और आसपास की इमारतें, फ्लाईओवर, क्रॉसवॉक, ट्रैफिक लाइट्स और दूसरी जगहें 3D में दिखाई देंगी। इसके लिए स्ट्रीट व्यू (Street View) और एरियल इमेजरी के साथ AI का इस्तेमाल किया गया है।

इस तरह बनाएं अपनी रोड ट्रिप का पूरा प्लान मान लीजिए आप परिवार के साथ 3 दिनों के लिए किसी पहाड़ी इलाके में जाना चाहते हैं। Ask Maps को अपनी पसंद, सफर के ड्यूरेशन और घूमने की जगहों के बारे में बताएं। इसके बाद, ये हर दिन के लिए एक अलग शेड्यूल तैयार कर देगा।