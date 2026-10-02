Google ने पेश किया सुपर-पावरफुल Gemini 4 Argon, कोडिंग और साइबर सिक्योरिटी में लाएगा क्रांति

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Google ने अपना लेटेस्ट AI मॉडल Gemini 4 Argon पेश किया है, जिसका फोकस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एंटरप्राइज टास्क और साइबर सिक्योरिटी पर है। ये मॉडल 1 मिलियन आउटपुट टोकन्स तक प्रोड्यूस कर सकता है, जो पिछली 64,000-टोकन की लिमिट से एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। कंपनी पेड API कस्टमर्स और Google AI Ultra सब्सक्राइबर्स के लिए इसे खोलने से पहले, अपने Fairwind Program के जरिए साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के साथ शुरुआत में Argon की टेस्टिंग कर रही है। डेवलपर्स, एंटरप्राइजेज और आम कंज्यूमर्स तक पहुंच बढ़ाने से पहले ये मॉडल सबसे पहले पेड API कस्टमर्स और Google AI Ultra सब्सक्राइबर्स को मिलेगा।

Gemini 4 Argon की उपलब्धता Gemini 4 Argon को शुरुआत में चुनिंदा साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए Google के Fairwind Program के जरिए रोलआउट किया जा रहा है। डेवलपर्स, एंटरप्राइजेज और कंज्यूमर्स तक विस्तार करने से पहले इसका बड़ा एक्सेस पेड API कस्टमर्स और Google AI Ultra सब्सक्राइबर्स के साथ शुरू होगा।

Google, Gemini 4 Argon के लिए प्रति मिलियन इनपुट टोकन पर $2 (लगभग 200 रुपये) और प्रति मिलियन आउटपुट टोकन पर $10 (लगभग 1,000 रुपये) चार्ज करेगा। Gemini 4 Argon के फीचर्स और खूबियां Gemini 4 Argon 10 लाख आउटपुट टोकन्स तक जनरेट कर सकता है, जबकि पिछले मॉडल पर ये लिमिट 64,000 थी। Google का कहना है कि इसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए DeepSWE v1.1 पर 77.9 परसेंट, लॉन्ग-वीडियो समझने के लिए LVBench पर 91.7 परसेंट और बिजनेस से जुड़े कामों के लिए Zapier के AutomationBench पर 51.3 परसेंट का स्कोर किया है।

Google अपने इंटरनल इंजीनियरिंग कामों के लिए भी Argon का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग और कोडबेस माइग्रेशन शामिल हैं। एक प्रोजेक्ट में, इस मॉडल ने libgav1 वीडियो डिकोडर का एक Rust वर्जन डेवलप करने में मदद की। Google का कहना है कि तैयार हुआ डिकोडर उसी वीडियो आउटपुट को प्रोड्यूस करते हुए मौजूदा Rust पोर्ट की तुलना में 2.7 गुना ज्यादा तेजी से चलता है।

साइबर सिक्योरिटी के मामले में, Gemini 4 Argon मॉडल सॉफ्टवेयर वल्नेरेबिलिटी को ढूंढ सकता है, वैलिडेट कर सकता है और उन्हें ठीक कर सकता है। इसने CWE-bench v1 पर 68 परसेंट स्कोर किया, जो इस बेंचमार्क पर सबसे टॉप स्कोर के बराबर है। Google इस टेस्टिंग के हिस्से के तौर पर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को Argon का एक्सेस अपने सामान्य साइबर गार्डरेल्स के बिना दे रहा है।