Flipkart BBD 2026 सेल में मचेगी लूट! Oppo Find X9 Ultra और K14 सीरीज पर मिलेगा बंपर डिस्काउंट, चेक करें डील्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Flipkart Big Billion Days Sale 2026 बिल्कुल नजदीक है और बायर्स स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेज और कई अन्य कैटेगरीज में भारी डिस्काउंट्स की उम्मीद कर सकते हैं। ये एनुअल सेल 9 अक्टूबर से शुरू होगी, जबकि चुनिंदा कस्टमर्स के लिए अर्ली एक्सेस एक दिन पहले से ही शुरू हो जाएगा। Oppo ने अभी से अपने ऑफर्स टीज करना शुरू कर दिया है, जिससे बायर्स को इवेंट के दौरान मिलने वाली कीमतों की शुरुआती झलक मिल गई है। इसके साथ ही अतिरिक्त बैंक ऑफर्स और पेमेंट डील्स भी मिलेंगी, जो फाइनल प्राइस को और भी कम कर सकती हैं।

Flipkart Big Billion Days Sale के बैंक ऑफर्स Flipkart Big Billion Days Sale 9 अक्टूबर से शुरू होगी और एलिजिबल कस्टमर्स के लिए इसका अर्ली एक्सेस 8 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। ई-कॉमर्स साइट सेल के दौरान एलिजिबल Axis Bank और ICICI Bank कार्ड्स पर 10 परसेंट तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी दे रही है। Flipkart Axis Bank क्रेडिट कार्ड होल्डर्स लागू नियमों और शर्तों के तहत एडिशनल 10 परसेंट की बचत भी पा सकते हैं।

Oppo के Big Billion Days Sale डील्स Oppo Find X9 Ultra को 1,53,000 रुपये की सेल प्राइस पर पेश किया जाएगा, जो इसकी 1,69,999 रुपये वाली लिस्ट प्राइस से काफी कम है। इसमें 6.82-इंच का QHD+ 120Hz AMOLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट और 100W वायर्ड चार्जिंग के साथ 7,050mAh की बैटरी मिलती है। फोन में दो 200-मेगापिक्सल सेंसर्स के साथ क्वाड रियर कैमरा सेटअप भी दिया गया है।

Oppo Find X9s अपनी 84,999 रुपये की लिस्ट प्राइस के मुकाबले 72,000 रुपये में उपलब्ध होगा। ये 6.59-इंच 120Hz AMOLED डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 9500s चिपसेट और 80W चार्जिंग वाली 7,025mAh की बैटरी के साथ आता है। इसके ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप में तीन 50-मेगापिक्सल के सेंसर्स शामिल हैं।

ज्यादा किफायती ऑप्शन्स की तरफ बढ़ें तो, Oppo K14 Lite 16,999 रुपये से घटकर 14,999 रुपये में उपलब्ध होगा। इसमें 6.75-इंच का HD+ 120Hz डिस्प्ले, Unisoc T7250 चिपसेट और 7,000mAh की बैटरी मिलती है। Oppo K14x 5G को 18,999 रुपये की लिस्ट प्राइस के मुकाबले 16,999 रुपये की सेल प्राइस मिलेगी। इसके मेन फीचर्स में 6.75-इंच HD+ 120Hz डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट, 45W चार्जिंग के साथ 6,500mAh की बैटरी और 50-मेगापिक्सल का रियर कैमरा शामिल है।