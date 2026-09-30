Flipkart Big Billion Days सेल 2026: Samsung Galaxy S25 और Fold 8 सीरीज पर मिलेंगे बड़े डिस्काउंट्स; आया टीजर

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Flipkart Big Billion Days Sale 2026 अगले हफ्ते भारत में शुरू होगी। सेल से कुछ ही दिन पहले, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने Samsung स्मार्टफोन्स पर मिलने वाली डील्स का खुलासा करना शुरू कर दिया है। Galaxy S25 FE, Galaxy S25 और हाल ही में लॉन्च हुई Samsung Galaxy Z Fold 8 सीरीज समेत कई Galaxy स्मार्टफोन्स के सेल के दौरान डिस्काउंटेड प्राइसेज पर उपलब्ध होने की पुष्टि हो गई है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने अभी फाइनल डील प्राइसेज की घोषणा नहीं की है, लेकिन उसने इन मॉडल्स के लिए प्राइस ब्रैकेट का खुलासा कर दिया है।

इन Galaxy स्मार्टफोन्स पर मिलेगा डिस्काउंट Flipkart पर एक माइक्रोसाइट लाइव हुई है जो Big Billion Days Sale 2026 में Samsung Galaxy स्मार्टफोन्स के प्राइस ब्रैकेट को दिखाती है। लिस्टिंग के मुताबिक, Galaxy S25 FE फोन ₹4X,XXX की प्राइस रेंज में उपलब्ध होने वाला है, जिससे ये प्रभावी तौर पर 50,000 रुपये से नीचे आ जाएगा। इसकी ओरिजनल कीमत 59,999 रुपये थी।

Flipkart सेल के दौरान Galaxy S25 के 60,000 रुपये से कम कीमत में उपलब्ध होने की पुष्टि की गई है। इसे 80,999 रुपये के प्राइस टैग के साथ लॉन्च किया गया था। Galaxy A36 पर भी बड़ा प्राइस कट मिलने का टीजर आया है और ये 30,000 रुपये से कम में मिलेगा। Galaxy F70 Pro के भी 30,000 रुपये से नीचे उपलब्ध होने की संभावना है। वहीं, Galaxy F70e की कीमत 20,000 रुपये से कम हो सकती है।

फ्लैगशिप Galaxy S26 सीरीज, Galaxy Z Fold 8 और Galaxy Z Fold 8 Ultra मॉडल्स भी डिस्काउंटेड कीमतों पर बिकेंगे। इन स्मार्टफोन्स की सटीक कीमत का खुलासा अभी नहीं किया गया है। Big Billion Days Sale के करीब आते ही हम Flipkart द्वारा इन डील्स की और डिटेल्स सामने लाने की उम्मीद कर सकते हैं।

सेल प्राइस के अलावा, आप पेमेंट-बेस्ड डिस्काउंट्स का फायदा भी उठा सकते हैं। चुनिंदा Axis Bank और ICICI Bank कार्ड्स से खरीदारी करने पर 10 परसेंट तक की छूट मिलेगी। UPI-बेस्ड पेमेंट्स पर भी खास डिस्काउंट्स मिलेंगे। इसके साथ ही, आप SuperCoin ऑफर्स और EMI बेनिफिट्स का लाभ भी ले सकते हैं।