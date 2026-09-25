Flipkart Big Billion Days Sale: iPhone 17, Google Pixel 11 और Galaxy S25 जैसे फोन्स मिलेंगे सस्ते

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Flipkart साल की अपनी सबसे बड़ी फेस्टिव सेल की तैयारी कर रहा है। Big Billion Days Sale 2026 अगले महीने से शुरू होने के लिए तैयार है, जो स्मार्टफोन्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स पर बड़े डिस्काउंट्स लेकर आएगी। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने कई स्मार्टफोन डील्स को टीज करना पहले ही शुरू कर दिया है। इस लाइनअप में हाल ही में लॉन्च हुए मॉडल्स के साथ-साथ Apple, Samsung, Google, Motorola, Realme, Vivo और बाकी ब्रांड्स के कुछ पॉपुलर फ्लैगशिप और मिड-रेंज स्मार्टफोन्स शामिल हैं। कई मॉडल्स की सही डील प्राइस सामने आना अभी बाकी है, लेकिन Flipkart ने बैंक ऑफर्स और एलिजिबल कस्टमर्स के लिए अर्ली एक्सेस कन्फर्म कर दिया है।

Flipkart Big Billion Days Sale 2026: डिस्काउंट वाले फोन्स Flipkart की Big Billion Days Sale 2026 आधिकारिक तौर पर 9 अक्टूबर से शुरू होगी, जबकि Flipkart Plus, Flipkart Black और एलिजिबल Flipkart क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स को 8 अक्टूबर से ही अर्ली एक्सेस मिल जाएगा। प्लेटफॉर्म ने अपनी अर्ली बर्ड डील्स का खुलासा करना भी शुरू कर दिया है, जिससे उन स्मार्टफोन्स की शुरुआती झलक मिली है जो डिस्काउंटेड कीमतों पर मिलेंगे।

Flipkart के सेल प्रमोशन्स में हाइलाइट किए गए फोन्स में iPhone 17 भी शामिल है। इस स्मार्टफोन को ₹7X,XXX की रेंज में शुरुआती कीमत के साथ दिखाया गया है, हालांकि प्रमोशनल मटेरियल में सही आंकड़े का खुलासा नहीं किया गया है। iPhone 17 को भारत में ओरिजनली 256GB वेरिएंट के लिए 82,900 रुपये में लॉन्च किया गया था, लेकिन बाद में इसकी ऑफिशियल कीमत बढ़कर 99,900 रुपये हो गई थी।

Samsung Galaxy S25 भी Samsung Galaxy S25 FE के साथ इस सेल प्रीव्यू का हिस्सा है। प्रोमोशनल मटेरियल से पता चलता है कि दोनों मॉडल्स को स्पेशल सेल प्राइसिंग मिलेगी। Flipkart इसके अलावा Vivo T5x 5G, Realme P4 Lite 5G, Realme P4 5G, Motorola Signature और Moto G37 Power पर भी डिस्काउंट्स टीज कर रहा है। Realme P4 Lite 5G और Realme P4 5G फ्लिपकार्ट के बड़े स्मार्टफोन सेल लाइनअप का हिस्सा हैं, जबकि प्रमोशनल इमेजेस में Google Pixel 11, Google Pixel 10a, AI+ Nova 2 Neo 5G, Samsung Galaxy F70e 5G, Realme P4X 5G, Infinix Hot 60i 5G+, OnePlus Ace 5G और Lava Virat V1 5G भी शामिल हैं।