Flipkart Big Billion Days सेल: Nothing Phone 4 सीरीज और CMF एक्सेसरीज पर मिलेंगे भारी डिस्काउंट्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Nothing ने Phone (4a), Phone (4a) Pro और Phone (4b) पर अपने Big Billion Days ऑफर्स का एलान कर दिया है। Phone (4a) को इसके सभी वेरिएंट्स पर डिस्काउंट्स और बैंक ऑफर्स मिलेंगे, जबकि Phone (4b) सेल के दौरान अपनी अब तक की सबसे कम कीमत पर उपलब्ध होगा। Flipkart Big Billion Days सेल 9 अक्टूबर को शुरू होगी, जबकि एलिजिबल कस्टमर्स के लिए अर्ली एक्सेस 8 अक्टूबर से ही मिल जाएगा। इसके साथ ही Nothing अपने ईयरबड्स, हेडफोन्स, स्मार्टवॉच और चार्जर्स पर भी डिस्काउंट दे रही है।

Flipkart Big Billion Days Sale: Nothing Phone 4 सीरीज पर ऑफर्स सेल के दौरान, Nothing Phone (4a) Pro का 8GB + 128GB वेरिएंट 49,999 रुपये की शुरुआती इफेक्टिव प्राइस पर उपलब्ध होगा। इसके 8GB + 256GB और 12GB + 256GB मॉडल्स की कीमत क्रमशः 52,999 रुपये और 54,999 रुपये होगी। कंपनी ने एक प्रेस रिलीज में कंफर्म किया है कि इन तीनों वेरिएंट्स पर 4,500 रुपये का बैंक ऑफर और 500 रुपये का एक्सचेंज बोनस मिलेगा।

स्टैंडर्ड Nothing Phone (4a) के 6GB + 128GB वेरिएंट पर 3,000 रुपये की प्राइस ड्रॉप मिलेगी, जिससे 4,000 रुपये के बैंक ऑफर और एक्सचेंज बेनिफिट के बाद इसकी इफेक्टिव प्राइस 32,999 रुपये हो जाएगी। बैंक ऑफर के बाद इसके 8GB + 128GB, 8GB + 256GB और 12GB + 256GB वेरिएंट्स की कीमतें क्रमशः 40,999 रुपये, 45,999 रुपये और 46,999 रुपये हो जाएंगी।

वहीं दूसरी तरफ, Nothing Phone (4b) का 6GB + 128GB वेरिएंट 4,000 रुपये के प्राइस कट, बैंक ऑफर और एक्सचेंज बेनिफिट के साथ 27,999 रुपये की इफेक्टिव कीमत पर मिलेगा। इसके 8GB + 128GB और 8GB + 256GB वेरिएंट्स बैंक और एक्सचेंज बेनिफिट्स के बाद क्रमशः 35,999 रुपये और 36,999 रुपये में उपलब्ध होंगे।

Flipkart Big Billion Days Sale: Nothing ईयरबड्स, वॉच और चार्जर्स पर ऑफर्स Flipkart की Big Billion Days सेल Nothing के ऑडियो प्रोडक्ट्स पर भी भारी छूट लेकर आएगी। Nothing Headphone (1) अपनी 21,999 रुपये की रेगुलर कीमत से घटकर 16,999 रुपये में मिलेगा, जबकि Ear Open और Ear की कीमत क्रमशः 14,999 रुपये और 7,999 रुपये होगी। Ear (a) 7,999 रुपये की रेगुलर कीमत के मुकाबले 4,999 रुपये के कम दाम पर उपलब्ध होगा।

सेल के दौरान CMF का ऑडियो लाइनअप भी सस्ते में मिलेगा। CMF Headphone Pro 4,999 रुपये में उपलब्ध होगा, इसके बाद Buds Pro 2 3,299 रुपये और Buds 2 Plus 2,699 रुपये में मिलेंगे। Buds 2, Buds 2a और Buds Neo की कीमतें क्रमशः 2,499 रुपये, 1,899 रुपये और 1,699 रुपये होंगी।