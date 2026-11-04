दिवाली धमाका ऑफर: 200Mbps ब्रॉडबैंड प्लान पर 3 महीने फ्री इंटरनेट, 30 नवंबर तक मौका 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी घर या अपने ऑफिस में Wifi लगवाने की सोच रहे हैं? तो दिवाली के मौके पर ब्रॉडबैंड कंपनी Excitel आपके लिए एक खास ‘Diwali Dhamaka’ ऑफर लेकर आई है। जी हां, इस ऑफर के तहत कंपनी अपने 200Mbps ब्रॉडबैंड प्लान पर ग्राहकों को 3 महीने तक फ्री इंटरनेट यूज करने का मौका दे रही है।

हालांकि कंपनी ने इस ऑफर को सिर्फ नए ग्राहकों के लिए पेश किया है। कंपनी ऑफर में 3 महीने और 9 महीने के सब्सक्रिप्शन वाले दो प्लान्स पर ये खास ऑफर दे रही है। चलिए इन दोनों प्लान्स में मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में विस्तार से जानते हैं...

Excitel के 200Mbps प्लान की कीमत Excitel के पहले ऑफर की बात करें तो इसमें 3 महीने का प्लान लेने पर ग्राहकों को 2 महीने का एक्स्ट्रा इंटरनेट फ्री मिलने वाला है। इसका मतलब है कि कुल 5 महीने तक इंटरनेट यूज किया जा सकता है। कंपनी ने इस प्लान की प्रभावी कीमत 508 रुपये प्रति महीने + GST बताई है। जबकि GST और इंस्टॉलेशन चार्ज समेत इसकी कीमत करीब 3,000 रुपये है।

दूसरे प्लान की बात करें तो कंपनी 9 महीने के सब्सक्रिप्शन वाले प्लान पर ग्राहकों को 3 महीने का एक्स्ट्रा फ्री इंटरनेट दे रही है। यानी 9 महीने के प्लान के साथ टोटल 12 महीने तक इंटरनेट यूज किया जा सकता है। कंपनी ने इसकी प्रभावी कीमत 424 रुपये प्रति महीने + GST बताई है। जबकि GST और इंस्टॉलेशन चार्ज समेत इस प्लान की कीमत ग्राहकों के लिए कुल 6,000 रुपये तक होगी।