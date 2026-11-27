टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Epson Korea ने दो 4K लेजर होम सिनेमा प्रोजेक्टर EH-LS7000 और EH-LS5000 लॉन्च किए हैं। ये दोनों प्रोजेक्टर 500 इंच की डिस्प्ले ऑफर करते हैं, जो 4K (3,840 x 2,160) मॉडल हैं, जो लेजर लाइस सोर्स के साथ आता है। EH-LS7000 प्रोजेक्टर 3,600 ISO लूमिन्स और EH-LS5000 प्रोजेक्टर 2,500 ISO लूमिन्स ऑफर करता है।

4K लेजर पिक्चर का सपोर्ट Epson Korea के EH-LS7000 प्रोजेक्टर की लूमिन्स 3,600 ISO और कॉन्ट्रास्ट रेश्यो 5,000,000:1 है। इसके साथ ही EH-LS5000 प्रोजेक्टर की लूमिन्स 2,500 ISO और कॉन्ट्रास्ट रेश्यो 3,000,000:1 है। Epson का कहना है कि नॉर्मल मोड में प्रोजक्टर 20,000 घंटे लाइट ऑफर करने के लिए डिजाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही कंपनी का दावा है कि कलर ब्राइटनेस और कलर गौमट सिंगल चिप DLP प्रोजेक्टर के मुकाबले तीन गुना बेहतर है। इन प्रोजेक्टर में लोवर रेजोल्यूशन कंटेंट की डिटेल को शार्प करने के लिए AI Super से स्केल किया जा सकता है।

इसके साथ ही AI PQ Scene 2.0+, AI कॉन्ट्रास्ट, और MEMC मोशन कॉम्पेन्सेशन दिया गया है, जो फिल्म से सीन को नेचुरल दिखाता है। इसके साथ ही गेम और स्पोर्ट्स के फुटेज स्मूद करता है। प्रोजेक्टर में HDR10, HLG, और डायनमिक टोन मैपिंग का सपोर्ट मिलता है। इन प्रोजेक्टर में कंपनी ने HDMI पोर्ट के साथ eARC मिलते हैं। इन प्रोजेक्टर के स्क्रीन साइज को 40 इंच (102 cm) से 500 इंच (1,270 cm) तक सेट किया जा सकता है। इनका थ्रो 1.1 मीटर से 14.7 मीटर है। इन प्रोजेक्टर को लीविंग रूम में सिनेमा सेटअप एक्सपीरियंस किया जा सकता है।