Dyson ने भारत में उतारा अपना पावरफुल वैक्यूम क्लीनर! नए CleanCompaktor बिन के साथ इतनी है कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Dyson ने गुरुवार को भारत में V16 Piston Animal वैक्यूम क्लीनर लॉन्च किया। कंपनी के क्लीनिंग लाइनअप में ये नया एडिशन ज्यादा मजबूत सक्शन, बालों को उलझने से बचाने और धूल को आसानी से खाली करने की सुविधा देता है। ये 900W Hyperdymium मोटर से चलता है और 315AW तक का सक्शन देता है। Dyson ने V16 Piston Animal को नए All Floor Cones Sense क्लीनर हेड से लैस किया है, जिसके बारे में दावा है कि ये अलग-अलग तरह के फर्श के हिसाब से अपने-आप ढल जाता है। इस वैक्यूम क्लीनर में डस्ट-कंप्रेस करने वाला बिन, पूरी मशीन के लिए HEPA फिल्ट्रेशन और 70 मिनट तक का रनटाइम मिलता है।

Dyson V16 Piston Animal की भारत में कीमत और उपलब्धता भारत में Dyson V16 Piston Animal की कीमत इसके इकलौते Black Copper कलर ऑप्शन के लिए 79,900 रुपये रखी गई है। इसे Dyson की ऑफिशियल वेबसाइट और देशभर के Dyson स्टोर्स से खरीदा जा सकता है।

Dyson V16 Piston Animal के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स Dyson V16 Piston Animal एक नए Hyperdymium 900W मोटर से पावर्ड है जो 315AW तक का सक्शन जनरेट करता है। कंपनी के मुताबिक, ये मोटर अपनी पिछली जनरेशन वाली Hyperdymium मोटर की तुलना में 50 परसेंट ज्यादा पावरफुल है। ये Dynamic Cyclone टेक्नोलॉजी भी ऑफर करता है, जो ज्यादा सक्शन की जरूरत पड़ने पर Boost मोड में पांच एडिशनल साइक्लोन को एक्टिवेट कर देती है।

खास बदलावों में नया All Floor Cones Sense क्लीनर हेड शामिल है। Dyson का कहना है कि ये लंबे बालों को ब्रश बार के चारों तरफ लिपटने से रोकने के लिए दो कोनिकल ब्रश बार्स का इस्तेमाल करता है। ये क्लीनर हेड फर्श के प्रकार में बदलाव को भी पहचान सकता है और सक्शन पावर और ब्रश बार घूमने की स्पीड दोनों को अपने-आप एडजस्ट कर देता है।

V16 Piston Animal का All Floor Cones Sense क्लीनर हेड Dyson के Digital Motorbar और Fluffy क्लीनर हेड्स के काम को एक साथ जोड़ता है। कंपनी के मुताबिक, इससे यूजर्स बिना मेन क्लीनर हेड बदले हार्ड फ्लोर्स और कारपेट दोनों को साफ कर सकते हैं।

इस वैक्यूम में फाइव-स्टेज होल-मशीन HEPA फिल्ट्रेशन सिस्टम भी दिया गया है। Dyson का कहना है कि ये 0.1 माइक्रोन जितने छोटे 99.99 परसेंट पार्टिकल्स को रोक लेता है और क्लीनर हेड पर एक LED लाइट सिस्टम मिलता है जो ऐसी धूल को भी दिखा देता है जिसे देखना आमतौर पर मुश्किल होता है।

धूल को बाहर निकालने के लिए, ये वैक्यूम क्लीनर Dyson के नए CleanCompaktor बिन से लैस है। ये सिस्टम धूल और कचरे को कंप्रेस कर देता है और बिना कंपैक्शन के मुकाबले तीन गुना ज्यादा धूल और कचरा रख सकता है। Dyson ने इसके अंदरूनी हिस्से को भी नए सिरे से डिजाइन किया है ताकि बिन खाली करते समय इसकी सतह अपने-आप साफ हो जाए।

Dyson का दावा है कि V16 Piston Animal उसके इंडियन पोर्टफोलियो का पहला वैक्यूम क्लीनर है जो MyDyson एप के साथ कनेक्टिविटी ऑफर करता है। यूजर्स अतिरिक्त सेटिंग्स एक्सेस कर सकते हैं, मेंटेनेंस अलर्ट पा सकते हैं और डिवाइस की सफाई और रखरखाव पर स्टेप-बाय-स्टेप गाइड हासिल कर सकते हैं।