एक्स्ट्रीम हालातों में भी नहीं रुकेंगे ये लैपटॉप्स! मिलिट्री-ग्रेड मजबूती से लैस हैं Dell के नए रग्ड मॉडल्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Dell के नए रग्ड लैपटॉप के तौर पर Dell Pro Rugged 13 Extreme को भारत में लॉन्च कर दिया गया है, साथ ही लेटेस्ट Dell Pro Rugged 14 भी पेश किया गया है। ये नए लैपटॉप्स अलग-अलग Intel Core Ultra 7 सीरीज प्रोसेसर्स पर चलते हैं, जिन्हें 50 TOPS NPU के साथ पेयर किया गया है। दोनों लैपटॉप्स बंपर केस के साथ आते हैं ताकि ये क्रमश: रग्ड और सेमी-रग्ड बिल्ड ऑफर कर सकें। Dell Pro Rugged 13 Extreme में डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP66 रेटिंग मिलती है, जबकि Pro Rugged 14 मॉडल IP53-रेटेड है। दोनों ही लैपटॉप्स में 53.5Wh की बैटरी दी गई है।

Dell Pro Rugged 13 Extreme, Dell Pro Rugged 14 की भारत में कीमत और उपलब्धता भारत में Dell Pro Rugged 13 Extreme की कीमत 3,36,990 रुपये से शुरू होती है। वहीं, दूसरी तरफ, Dell Pro Rugged 14 की शुरुआती कीमत 2,65,990 रुपये है। क्रमश: रग्ड और सेमी-रग्ड बिल्ड वाले ये दोनों लैपटॉप्स इस वक्त कंपनी के ऑनलाइन स्टोर के जरिए भारत में सेल के लिए उपलब्ध हैं।

Dell Pro Rugged 13 Extreme के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Dell Pro Rugged 13 Extreme एक रग्ड बिल्ड के साथ आता है, जिसमें डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP66 रेटिंग के साथ HazLoc C1D2 और MIL-STD-810/MIL-STD-461G सर्टिफिकेशन्स हैं। ये लैपटॉप Intel Core Ultra X7 368H vPro प्रोसेसर तक के सपोर्ट के साथ चलता है, जिसमें 16-कोर CPU (5GHz तक की पीक क्लॉक स्पीड) और 50 TOPS तक डिलीवर करने वाला NPU मिलता है। ये Windows 11 Pro के साथ आता है और इसमें 64GB तक LPDDR5x रैम और 2TB तक SSD इंटरनल स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है।

इसके अलावा, Dell Pro Rugged 13 Extreme में Intel Arc B390 GPU तक का सपोर्ट दिया गया है। इसमें 13.3-इंच का Full-HD (1,920 x 1,080 पिक्सल) टचस्क्रीन डिस्प्ले मिलता है, जो 60Hz तक के रिफ्रेश रेट और एंटी-ग्लेयर कोटिंग के साथ आता है। इस लैपटॉप में 53.5Wh की बैटरी है और ये दो हॉट-स्वैपेबल बैटरीज को सपोर्ट करता है, साथ ही 461G AC अडॉप्टर के जरिए 105W वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देता है। इसमें 5-मेगापिक्सल का वेबकैम, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 5G क्वालकॉम स्नैपड्रैगन X72 चिप और GPS जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं।

I/O पोर्ट्स की लिस्ट देखें तो इसमें दो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स, एक 3.5mm ऑडियो जैक, दो USB 3.2 Gen 1 पोर्ट्स, एक ईथरनेट पोर्ट और एक HDMI 2.1 पोर्ट मिलता है, जिसके साथ एक नैनो सिम कार्ड स्लॉट और एक माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट भी दिया गया है। बंपर्स के साथ Dell Pro Rugged 13 Extreme का साइज 332.4 x 228.4 x 43.5mm है और इसका वजन करीब 2.41 किलोग्राम है।

Dell Pro Rugged 14 के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स दूसरी तरफ, Dell Pro Rugged 14 सेमी-रग्ड बिल्ड के साथ आता है, जिसे लेकर दावा किया गया है कि ये 3-फीट की ऊंचाई से गिरने पर भी झेल सकता है और -20 डिग्री फारेनहाइट से 145 डिग्री फारेनहाइट के तापमान में काम कर सकता है। ये डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP53 रेटिंग के साथ आता है। इस लैपटॉप में 14-इंच तक का Full-HD+ (1,920 x 1,200 पिक्सल) टचस्क्रीन डिस्प्ले मिलता है, जो 19:10 आस्पेक्ट रेशियो, 1,100 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और एंटी-ग्लेयर कोटिंग के साथ आता है। इसमें 16-कोर CPU और 4.8GHz तक की पीक क्लॉक स्पीड वाला Intel Core Ultra 7 366H vPro प्रोसेसर है।

Dell Pro Rugged 14 में 50 TOPS तक का NPU, इंटीग्रेटेड Intel ग्राफिक्स कार्ड, 64GB LPCAMM2 रैम और स्टोरेज के लिए 2TB तक SSD मिलती है। हालांकि, इसे 6GB GDDR7 VRAM वाले Nvidia RTX Pro 500 Blackwell GPU के साथ भी कंफिगर किया जा सकता है। इसमें भी वही बैटरी, चार्जिंग सपोर्ट, वायरलेस कनेक्टिविटी ऑप्शन्स और वेबकैम मिलते हैं।