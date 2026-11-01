अनजान नंबर से कॉल आते ही स्क्रीन पर दिखेगा नाम, आज से लागू हो रहा नया नियम 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी मोबाइल पर अनजान नंबर से आने वाली कॉल्स से परेशान हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। जी हां, अब इन कॉल्स की पहचान करना पहले से आसान होने वाला है। दरअसल आज यानी 1 नवंबर 2026 से देश में कॉलर का नाम दिखाने वाली नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। इसके लिए दूरसंचार विभाग यानी DoT ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को कालिंग नेम प्रेजेंटेशन सर्विस शुरू करने का निर्देश दिया है। इस व्यवस्था के तहत Airtel, Jio, Vodafone Idea और BSNL जैसे ऑपरेटर्स को 4G और इससे ऊपर के नेटवर्क पर ये सुविधा देनी होगी।

कैसे काम करेगी ये व्यवस्था? इस नई व्यवस्था के बाद जब भी किसी अनजान इंडियन मोबाइल नंबर से कॉल आएगी, तो मोबाइल की स्क्रीन पर नंबर के साथ कॉल करने वाले का रजिस्टर्ड नेम शो होगा। खास बात ये है कि इसके लिए यूजर्स को Truecaller जैसे किसी भी थर्ड पार्टी एप को अपने फोन में डाउनलोड करने या अलग से कोई सर्विस एक्टिवेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।

हालांकि, 1 नवंबर से निर्देश लागू होने का मतलब ये नहीं है कि सभी यूजर्स के मोबाइल पर सुविधा एकदम एक साथ दिखाई देने लगेगी। इसका असली एक्सपीरियंस टेलीकॉम कंपनियों के टेक्नोलॉजी रोलआउट पर डिपेंड करेगा। CNAP सर्विस कैसे बताएगी नाम जानकारी के मुताबिक, CNAP सिस्टम में टेलीकॉम कंपनियां अपने यूजर्स के मोबाइल नंबर और उनके नाम का डेटाबेस तैयार करेंगी। जब कोई शख्स कॉल करेगा, तो रिसीव करने वाली कंपनी इस डेटाबेस से नाम की डिटेल्स लेकर फोन स्क्रीन पर शो करेगी। अगर कॉल करने वाले का नंबर पहले से आपके मोबाइल में सेव है, तो कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव नाम ही शो होगा।