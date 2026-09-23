Netflix, Prime के साथ अब Apple TV और iCloud+ भी बिल्कुल फ्री, Airtel के इन प्लान्स में हुआ बड़ा बदलाव

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Bharti Airtel ने मंगलवार को भारत में अपने फैमिली पोस्टपेड प्लान्स के साथ शामिल नए बेनिफिट्स का एलान किया। इस टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर ने 999 रुपये और उससे ऊपर की कीमत वाले पोस्टपेड प्लान्स में Apple का iCloud+, Apple TV और Apple Arcade जोड़ दिया है। Airtel ने कहा कि ये अपडेटेड प्लान्स फैमिली के लिए कनेक्टिविटी को डिजिटल एंटरटेनमेंट और दूसरी सर्विसेज के साथ कंबाइन करते हैं। ये एक ही ऑफरिंग के तहत क्लाउड स्टोरेज, Apple की स्ट्रीमिंग सर्विस का एक्सेस और गेम्स का एक पूरा कैटलॉग ऑफर करते हैं।

Airtel ने पोस्टपेड प्लान्स में एड किया iCloud+ Airtel के मुताबिक, 999 रुपये और उससे ऊपर के प्लान्स वाले पोस्टपेड ग्राहक बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के Apple की iCloud+ सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें iCloud स्टोरेज के साथ-साथ Apple TV और Apple Arcade का एक्सेस शामिल है।

फिलहाल, इस टेलीकॉम ऑपरेटर के पोर्टफोलियो में ऐसे चार प्लान्स मौजूद हैं। सबसे सस्ता प्लान 999 रुपये का है, जिसमें अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 100 SMS और Airtel की Fastlane टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अनलिमिटेड डेटा बंडल किया गया है। दूसरे बेनिफिट्स में Amazon Prime, Google One, JioHotstar और Adobe Express Premium का कॉम्प्लिमेंट्री एक्सेस शामिल है। ये सिंगल प्लान पर 3 सिम कार्ड्स तक को सपोर्ट करता है।

1,199 रुपये और 1,399 रुपये की कीमत वाले ऊंचे प्लान्स Netflix बेनिफिट्स के साथ सिंगल कनेक्शन पर 4 सिम कार्ड्स तक ऑफर करते हैं। सबसे महंगा प्लान 1,749 रुपये का है और ये एक ही कनेक्शन से 5 सिम कार्ड्स तक जोड़ने की इजाजत देता है।

Bharti Airtel के डायरेक्टर ऑफ मार्केट ऑपरेशन्स, अमित त्रिपाठी ने एक बयान में कहा, 'हमारे फैमिली पोस्टपेड प्लान्स में Apple के iCloud+, Apple TV और Apple Arcade को जोड़ने के साथ हम इस पेशकश को एक कदम और आगे ले जा रहे हैं, जिससे ग्राहकों को और भी ज्यादा वैल्यू मिलेगी और Airtel का एक्सपीरियंस ज्यादा फायदेमंद बनेगा।'