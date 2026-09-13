BGMI का नया अपडेट इस दिन आएगा, Erangel में मिलेगा डरावना Midnight Hunters मोड

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप भी BGMI गेम खेलना पसंद करते हैं तो ऐसे गेमर्स के लिए बड़ी खबर है। Krafton इंडिया ने BGMI 4.6 अपडेट की रिलीज डेट पहले ही कन्फर्म कर दी है। जी हां ये नया अपडेट 16 सितंबर को रोलआउट होगा। इस अपडेट के साथ गेम में Midnight Hunters नाम का नया थीम मोड देखने को मिलने वाला है, जो Erangel के माहौल को पहले से ज्यादा डार्क और मिस्टीरियस बना देगा।

इतना ही नहीं नए मोड में Erangel का बेस लेआउट पहले जैसा ही देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ जगहों को Supernatural थीम के साथ चेंज किया जाएगा। गेमर्स को Rozhok, Mylta, Quarry और Gatka में Vampire Takeover पॉइंट्स मिलेंगे। यह नया मोड अगले हफ्ते 16 सितंबर से शुरू हो जाएगा और 16 नवंबर 2026 तक चलेगा। चलिए जानते हैं इसमें और क्या खास होगा...

सुपरनैचुरल क्रिएचर आएंगे गेम में इस नए वाले Midnight Hunters मोड में प्लेयर्स का सामना Bloodwalkers, Nightbats और Vampire Elder जैसे नए क्रिएचर से होगा। इतना ही नहीं Stalber और Sosnovka Military Base में Hunter Guild देखने को मिलेगा, जहां Nightkeeper नाम का नया कैरेक्टर भी मिलेगा। इन एरिया में प्लेयर्स को कई नए फीचर्स भी मिलेंगे।