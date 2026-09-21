Apple Pay भारत में कब होगा लॉन्च, UPI सपोर्ट मिलेगा या नहीं? जानिए सबकुछ

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप भी एप्पल iPhone यूजर्स हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। दरअसल कंपनी जल्द ही अपनी पेमेंट सर्विस Apple Pay को भारत में लॉन्च कर सकती है। जी हां, Bloomberg के मार्क गुरमैन के मुताबिक, Apple Pay भारत में अगले महीने यानी अक्टूबर में लॉन्च हो सकता है।

अगर ऐसा होता है तो भारत में एप्पल की पेमेंट सर्विस की एंट्री करीब 12 साल बाद होने जा रही है। बता दें कि एप्पल ने पहली बार 2014 में अमेरिका में Apple Pay को पेश किया था। अब कंपनी इसे जल्द ही भारत में भी लेकर आ सकती है।

पहले मिल सकता है कार्ड पेमेंट का सपोर्ट अपने Power On न्यूजलेटर में मार्क गुरमैन ने कहा है कि एप्पल भारत में Apple Pay को जल्द लॉन्च कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सर्विस में सबसे पहले कार्ड बेस्ड पेमेंट का सपोर्ट मिल सकता है। इसके अलावा भारत में इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए UPI को भी Apple Pay के साथ ऐड किया जा सकता है। हालांकि शुरुआत में शायद UPI सपोर्ट न मिले।

Apple Pay के जरिए आप अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड की टोकनाइज्ड डिटेल्स iPhone या अन्य एप्पल डिवाइस में सेफ रख पाएंगे। इसके बाद आप कहीं भी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट टर्मिनल पर अपने फोन को टैप करके पेमेंट कर सकेंगे। पेमेंट को Face ID या Touch ID के जरिए आसानी से ऑथेंटिकेट किया जा सकेगा। ऐसे में हर बार अलग पेमेंट एप ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।